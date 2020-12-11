修渠質素起爭執 工人刺監工多刀

事發前日下午4時許，屯門青山天后路18號一個渠務署地盤，一名34歲翁姓工人及一名43歲李姓監工因工程質素問題發生爭執，其間工人拿出一把18厘米長的水果刀襲擊李男。李男手、腳及腋下身張多刀受傷浴血，倒臥在其座駕前座。地盤工友見狀報警。

警員接報到場，經初步調查，當場以涉嫌傷人拘捕翁姓工人，交由屯門警區刑事調查隊第九隊跟進。救護員到場為李男包紮，他清醒被送往屯門醫院治理，至昨日情况穩定。

渠務署發言人表示十分關注事件，並向傷者致以慰問。署方證實，事發為屯門天后路污水幹渠修復工程地盤，當時有兩名男子爭執，其中一人懷疑被刺傷，傷者是顧問公司駐地盤人員。署方又稱，警方現正調查事件，會在有需要時盡力協助調查。

渠務署網頁顯示，該工程涉及修復龍門路、天后路、屯義街一帶的污水幹渠及污水虹吸管，承建商為俊和建築工程有限公司。本報昨向俊和查詢被捕男子是否其員工，俊和表示不評論。

有「港版火神山」之稱的竹篙灣檢疫中心6月落成前夕，一名土木工程拓展署監工驗收時與工人起爭執，遭現場數名工人毆打，監工送院治理，警方拘捕3名工人。