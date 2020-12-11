工會引聶德權：公僕拒簽誓辭即炒 最快月底動筆 梁籌庭憂「以言入罪」違國安法

據了解，部門首長及常秘等會有宣誓儀式，其他公務員則以簽署聲明形式處理。據悉，拒簽聲明者如無合理解釋，會按《公務人員（管理）命令》要求該人離職。公務員事務局會盡快發通告公布有關安排。據了解，現職公務員誓辭與今年7月1日後新入職公務員誓辭內容相近，要求效忠《基本法》及效忠特區。

逾萬非公務員合約工亦須簽聲明

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭在會後引述聶德權表示，稍後會公布宣誓內容，首階段公務員簽署聲明後，亦會安排1.1萬名非公務員合約的員工簽署聲明。梁籌庭表示，行政命令有兩種懲處方式，包括勒令提早退休或解僱，前者仍可領退休福利，對於公務員拒簽聲明，梁籌庭稱聶德權在會上沒有解釋，稱需視乎涉事公務員的解釋。

兩種行政懲處：勒令提早退休解僱

梁籌庭關注簽署聲明後違反規定的懲處，政府至今未有指引，擔心講錯說話、被人舉報或有追溯期。「很害怕一樣東西就是以言入罪，可能被人『篤灰』。在這樣的環境下，我們也會受到不同程度的憂慮，無故被指違反《國安法》或誓言，會受到懲處」。他相信大部分公務員均會簽署，不會爆發離職潮。

料公僕大多簽 梁：政府未有指引憂追溯

據了解，違反誓辭者如涉及刑事成分，會交負責《國安法》的執法部門處理；如不涉刑事成分，會按現時公務員紀律研訊機制處理。另外，誓辭只涵蓋現職公務員，退休後不受誓辭限制。