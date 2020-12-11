保就業2.85萬僱主違諾 收回5.1億補貼

政府外判清潔商惠康補貼最多

保就業計劃第二期接獲16.1萬名僱主申請，秘書處至今公布逾14.3萬名僱主名單，涉及補貼額近410億元，僱員人數172萬名；至今不獲批補貼的申請者約1萬名。秘書處昨公布新一批獲工資補貼的僱主名單，獲最多工資補貼的是食環署、機管局外判清潔商之一的惠康環境服務，獲逾6800萬元工資補貼，涉3560人，即每名僱員每月平均獲資助6000多元；其次為中華煤氣，獲近6000萬元補貼，涉2266人；第三是六福集團，逾4300萬元補貼，涉1493人。

新一批僱主名單上，有份參與港珠澳大橋工程的奧雅納工程顧問獲近3900萬元補貼，涉1463人；連鎖快餐店肯德基母公司Birdland及社福機構明愛，分別獲3300多萬元及3000萬元補貼，分別涉2909人及1292人。

秘書處昨回覆本報查詢時表示，同時獲批第一期及第二期工資補貼的僱主逾14.4萬名，其中19%即約2.85萬名僱主未履行承諾，當中約2.77萬名僱主的實際受薪僱員人數較承諾少，政府向違反承諾的僱主收回約5.1億元，款項在發放第二期補貼時扣除。