立會研改內務守則 被逐議員或扣薪

謝偉俊表示，目前嚴重違反議事規則的議員被逐出會議後，可能面對「沒有牙力的譴責」，或是走向「另一個極端，就是按《基本法》罷免有關議員」。謝偉俊認為須研究具阻嚇力，但又不會過重的懲罰。例如視乎事件嚴重程度，決定違規議員不能出席會議的日數；沒有出席會議的日子將不發薪津，他稱英國國會等也有類似規定。謝偉俊亦認為，讓警方處理議會內的違規行為屬不理想，應先訂下有關規則，再交由立法會自行執行較好。

研手機通信代打鐘點人數

謝偉俊又認為可透過手機通信代替「打鐘」點算法定人數，讓會議能在點人數的15分鐘期間繼續進行；另外，謝亦認為可研究放寬法定人數安排，即會議只需開首及投票時滿足法定人數規定，他個人認為做法不會違反基本法。

立法會正研究以視像會議召開「非正式會議」，謝偉俊表示，倘正式大會需採用新方法開會，立法會或需修改《議事規則》，或者以議事規則第92條，臨時暫停執行有關規則。