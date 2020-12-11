社總總幹事許麗明 原控襲警改控阻差辦公 警稱遭推跌或屬意外 否認插水

控罪修改後，被告許麗明（50歲）被指於去年9月29日在金鐘道行車路阻撓在正當執行職務的警員莊的朗。

被告穿印「我係社工」上衣 警：沒留意

指被告舉手攔截 片段不見

防暴警員莊的朗供稱，當日他與隊員在港島一帶掃蕩，推進至金鐘時，有數十名「暴徒」在金鐘道被制服，他負責協助押解犯人。其間他看到同僚警告情緒激動的被告離開，他上前展開雙手攔截被告，不斷警告她上行人路，但被告無理會，激動地大叫「你哋唔好打啲細路」。

莊稱他感到奇怪，轉身查看但「見唔到有任何打細路嘅情况」。他之後多次警告被告，但被告仍向前行，又突然推了他心口一下，令他失足跌倒在地上。他站起身後，被告又用左手撥向其腹部，「我反應唔切，成個人向後跌」，被告隨即被拘捕。

莊在盤問下表示，他若在處理示威活動時見到社工，不會拘捕他們，但強調他當時不知被告是社工。辯方向他展示相片，指被告當時身穿印有「我哋係社工，守護公義」字句的上衣，莊堅稱當時沒有留意。莊又稱，他並非懷疑被告會搶犯，但懷疑她「會幫犯人接手處理贓物」，妨礙司法公正。

辯方指出，片段顯示莊第一次跌倒是因為被告絆倒，第二次跌倒則是莊「插水」，反問他「你咁大個人，掂一掂你就插水？」。莊的朗否認他「插水」，但同意第一次跌倒可能是意外。辯方續稱，片段中聽不到被告大叫「唔好打細路」，亦看不到莊舉起雙手攔截，質疑莊講大話「屈」被告，或者記錯。莊不同意，堅稱兩個行為都有發生。

【案件編號：WKCC3792/19】

明報記者

（反修例風暴）