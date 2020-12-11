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中大研鼻紙條採樣 準確度勝深喉唾液

【明報專訊】中大醫學院為新冠病毒檢測提出新採樣方法，研究以鼻紙條放入鼻腔，按壓鼻翼1分鐘，採集鼻液（鼻腔上皮細胞分泌）樣本檢測，準確度與鼻咽拭子相若，且較深喉唾液準確，尤其適合小童及長者。

研究向38名威爾斯親王醫院確診者測試，其中21次以鼻咽或咽喉拭子採樣，測出18個陽性，同時以鼻紙條採樣則測出17個陽性，結果95.2%一致。

鼻紙條找出深喉唾液6個假陰性

另外22次取樣中，其中一人深喉唾液及鼻紙條測試均呈陰性，深喉唾液另測出15個陽性，走漏6人；鼻紙條樣本測出20個陽性，走漏了1人。兩者有7個樣本不一致，鼻紙條找出6個深喉唾液假陰性樣本，當中4個來自兒童，顯示鼻紙條用於兒童易獲更好樣本。研究刊於期刊Journal of Infection，研究隊伍準備研究另外1000個鼻紙條樣本，料明年初有結果，盼掌握更多數據後，考慮能否在公立醫院應用。

教授：簡單可自行採樣 適合兒童長者

中大兒科學系助理教授陳韻怡表示，採樣前在鼻紙條噴生理鹽水，放入下鼻甲（見圖），即兒童鼻腔內約2厘米、成人約2.8厘米，紙條設有刻度顯示適合長度。其後，用紙條緊貼鼻黏膜，按壓鼻翼1分鐘，令紙條均勻吸收鼻液，再將紙條放入樣本瓶，放在室溫72小時亦可測出病毒。

陳韻怡認為鼻紙條採樣簡單，病人可自行採樣，引起較少刺激和不適，減少產生飛沫可能，尤其適合採樣較困難的兒童及長者。

不過，不是人人都可採鼻紙條樣本，該系助理教授陳晶晶表示，若病人鼻腔過於腫脹，難用鼻紙條檢測，例如鼻腔瘜肉過大、嚴重鼻敏感，但一般鼻敏感病人亦可循此方法檢測，小部分病人仍會打噴嚏，大約每10人出現一次。

相關字詞﹕病毒測試 深喉唾液 鼻咽拭子 鼻紙條採樣 中大醫學院 創科線

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