平台未透露成功申請名單

InnoHK平台現有專注醫療科技的「Health@InnoHK」以及人工智能及機械人科技的「AIR@InnoHK」。政府預留100億元資金，計劃為科研機構的財政支援包括購置設備、營運（如租金、薪津、住宿等）、研發4至5年等；亦有非財政支援，如動物研究設施、小批量實驗生產設施、醫管局臨牀數據、機械人標準測試實驗室等。有關科研機構須與政府及科技園公司簽訂5年協議，並受政府委任的管治委員會監管。

疫情削港庫房 暫緩第三平台籌備

年初發表的《財政預算案》曾提及政府正積極探討建設第3個研發平台，但上月發布新一份《施政報告》時，政府消息人士透露，疫情令政府庫房儲備減少，並須考慮現有兩個創新平台的發展，現暫緩第三個平台的籌備工作。