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港府斥百億建創新平台 科大伙海外院校研阿茲海默症 稱疫情阻礙 哈佛退出InnoHK項目

【明報專訊】政府2018年斥資100億元，成立兩個InnoHK創新平台，分別推動醫療科技及人工智能與機械人技術，科研機構原定去年下半年陸續落戶平台，現逾一年仍未開始運作。去年初，科大與哈佛、史丹福及UCL合作的「神經退行性疾病研究中心」聯合申請加入平台，本報獲悉，哈佛大學醫學院的教學醫院波士頓兒童醫院，退出合作。該機構代表表示，新冠病毒疫情令其未能於短期內參與香港的合作。創新科技署未正面回應。

明報記者 林穎茵

首批科研機構原定去年落戶 屢次推遲

政府先後多次推遲兩個InnoHK創新平台科研機構落戶時間。翻查立法會文件，去年初政府表示，預計去年下半年，首批科研機構陸續落戶兩個創新平台，惟之後多次推遲時間，去年10月的立法會文件將落戶時間改成「未來數月」；政府今年中文件再改為「今年上半年」落戶；最新於上月底發布的《施政報告》附篇，再推遲至「今年第四季或明年第一季」。

政府消息人士稱，部分科研人員因疫情未能來港，令進駐進度受影響，但未能解釋去年已開始推遲的原因。本報今年多次向創新科技署查詢InnoHK創新平台進度，創新科技署發言人重申，收到超過60份建議書，正與獲選的單位跟進進駐安排；又稱研發機構正積極跟進籌備工作，包括裝修實驗室、招募研究生及科研人員等方面的工作，及表示疫情令部分研發機構工作進度受影響。

科大去年1月與哈佛大學醫學院的教學醫院波士頓兒童醫院、史丹福大學醫學院的保羅．F．格倫衰老生物學中心，以及倫敦大學學院（UCL）簽署合作協議，決定在港成立「神經退行性疾病研究中心」，集中研究阿茲海默症，並申請成為InnoHK下的醫療科技創新平台項目之一。

教學醫院稱處理疫情耗資源 來港有感染風險

本報獲悉哈佛已退出合作。本報就事件向早前來港簽署協議的波士頓兒童醫院F.M. Kirby神經生物學中心總監Clifford Woolf查詢，該院企業傳訊總監Kristen Dattoli回覆，該院正處理新冠病毒疫情引起的醫療需求，其實驗室關閉逾3個月，重開需耗用大量資源，認為來港有一定感染風險，未能短期內參與香港的合作。

科大未正面回應 UCL教授強調繼續合作

科大未正面回應哈佛退出，僅稱該中心已展開科研人員的招聘工作，與其他大學的合作磋商亦已進入最後階段。該中心另一合作伙伴UCL，代表學院簽署合作協議的UCL神經科學教授John Hardy對哈佛退出感可惜，強調會繼續與科大合作，並有數篇有關阿茲海默症的論文即將發布。

中大工程學院副院長黃錦輝表示，有參與其中一個InnoHK創新平台項目，稱其項目正招請博士生。對於有海外院校稱因疫情退出，他感奇怪，表示一般高層人員只須提供策略研究方向，不用親自動手，但不排除海外院校或因研發涉及生物及化學、動物測試等實體實驗，無法親身來港影響可能較大。

相關字詞﹕創新科技署 InnoHK創新平台 創科線

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