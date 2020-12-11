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去年涉毁兆康站拒保 5人再被捕控暴動

【明報專訊】去年10月7日晚上，逾百人在屯門兆康輕鐵站集結及破壞，警方趕至拘捕10人，他們其後大部分拒絕保釋。警方昨再拘捕5人，包括3名學生，年紀最小15歲，涉嫌「暴動」、「暴動時使用蒙面物品」及「管有物品意圖損壞及破壞財產」，今日提堂。

最小15歲 今提堂

警方指出，去年10月7日晚上9時許，逾百人在屯門兆康輕鐵站集結並使用槌、鐵通、削尖硬物等破壞輕鐵站設施，導致100萬元財物損失，亦對現場附近居民及乘客安全構成威脅。警方新界北總區應變大隊隨即到場拘捕10人，並檢獲大量武器，包括槌、鐵通、防毒面具及噴漆。該10人其後大部分拒絕保釋，警方將他們暫時釋放。

警方經深入調查及徵詢律政司意見後，昨在屯門及元朗區再拘捕其中5人，包括3男2女，當中包括一名15歲女中學生、22歲女大學生、19歲男大學生、21歲男地產經紀及33歲男電訊銷售員。他們5人均被控「暴動」及「暴動時使用蒙面物品」，其中一男一女再被加控「管有物品意圖損壞及破壞財產」，案件今天在屯門裁判法院提堂。

屯門警區刑事部總督察武少禧指出，當日有100人參與暴動，警方已掌握有關線索，不排除有更多拘捕。他又說，被捕5人當日均響應Telegram一個屯門的地區群組號召，前往兆康輕鐵站集結。翻查資料，當日一名19歲孕婦被捕，被問及她是否再被拘捕，武稱被捕5人不包括該孕婦。

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