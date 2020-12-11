李家超：凍戶口為保護財產 無關政治

稱應支持銀行防洗黑錢

李家超撰文表示，任何人或銀行知道或有合理理由相信任何財產是犯罪得益，或接獲執法部門通知，必須停止處理有關財產，否則即屬犯法。他指出，執法部門會通知銀行凍結有可疑資產的戶口的理據，包括戶口的活動模式與聲稱業務不同、有不尋常轉帳、有頻密的大額交易等。

李強調，執法部門的行動是針對洗黑錢行為，與涉嫌者政治背景無關。他說，2014至2019年約18億港元的可疑資產被凍結並被法庭充公。他又稱，應肯定和支持銀行履行防洗黑錢的法律責任。

前法官：明知非法用途照捐

捐款者收款者同罪

警方周三（9日）晚亦在社交平台發放短片，由曾參與撐警遊行的退休法官黃汝榮「快問快答」有關眾籌問題。他表示，眾籌者和捐款者並不犯法，但若眾籌所得資金用作非法用途，或與聲稱的眾籌目的不脗合，則可能犯法，而捐款者若知道款項會作非法用途，例如用於「招兵買馬做非法行為，如打劫銀行」，捐款者與收款者的罪責相同。黃又解釋，凍結資金等同禁制令，目的之一是防止資金被挪用作非法用途，另一目的是防止證物流失。

大狀：倘警拖延申凍結令可覆核

不過大律師何旳匡指出，法例沒列明警方可要求銀行凍結戶口，但銀行為免承擔法律風險，例如洗黑錢或違反牌照規定，多會按警方提示凍結戶口。

何稱，按警察內部守則，警方需每月覆檢向銀行發出的「不同意處理書」，即其凍結戶口的決定，並盡快向法庭申請凍結令或充公令，若警方拖延不申請，被凍結戶口者可以此為由向高等法院申請司法覆核，要求「解凍」。