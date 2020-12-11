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反擊制裁 華撤美外交人員港澳免簽 學者：純屬姿態非對等 葉劉：影響有限

【明報專訊】美國早前宣布制裁14名全國人大常委會副委員長，外交部發言人華春瑩昨表示，中方決定取消美國持外交護照人員臨時訪問港澳免簽證待遇以反制，以及對多名美國人員實施對等制裁。不過，國際關係學者認為取消免簽證措施純屬姿態，與美方制裁並不對等；建制派亦評估措施影響有限。本報曾向美國駐港領事館查詢措施影響，發言人僅稱已閱讀報道，目前無可奉告。

美領館稱已閱報道 無可奉告

外交部昨召開例行記者會，央視記者問及對美國具體反制措施，華春瑩批評美國利用涉港問題「嚴重干涉中國內政」、損害中方核心利益，決定向「涉港問題上表現惡劣」、負有主要責任的美國行政部門官員、國會人員、非政府組織人員及直系親屬實施對等制裁；以及取消美國外交護照人員臨時訪問港澳免簽證待遇。

另「對等制裁」涉港問題表現惡劣者

被問到制裁對象的具體信息，華春瑩僅稱「至於是哪些人，這些人對自己的行為心知肚明」。她又敦促美國停止插手香港事務，「不要在危險和錯誤的道路上愈走愈遠」。

對於撤銷免簽證待遇，戰略研究學者袁彌昌認為僅屬姿態，他說美國制裁14人規格甚高，但目前「並非很對等的回應」。他又解釋，外交部長王毅早前曾向美國釋出善意，無理由當下破壞成果。不過，袁稱近日中美「你來我往」出招頻密，現時中方雖克制，但憂慮若情况持續，局勢或升溫。

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛亦形容撤銷免簽證屬「不痛不癢的姿態」，相信與王毅近日吹和風有關，認為措施是虛應國內情緒，多於有力的外交反制。

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀亦相信撤銷免簽證影響有限，她估計持外交護照人員為數不多，要到港澳日後可向外交部申請，相信今次制裁不會影響現時美領事在港的官員。至於華春瑩稱有意制裁美國人士，葉太估計亦不少於14人，相信「對等制裁」是涉及取消有關人物的簽證，以及凍結他們在華資產，但她估計美國被制裁者在華資產極少，「如非政府組織人員有內地物業」。

歐盟外交代表稱將觀察香港審訊

昨為國際人權日，歐盟外交及安全政策高級代表發表聲明稱，代表團及成員國大使館均支持公民社會組織及捍衛人權者，稱會觀察世界各地的審訊，包括俄羅斯、哥倫比亞以至香港。

相關字詞﹕美國駐港總領事館 美國 制裁 華春瑩 外交部

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