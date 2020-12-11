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林鄭：仍冀立23條

【明報專訊】特首林鄭月娥接受《中國日報》訪問稱，仍冀就《基本法》23條立法（still on her agenda），稱關乎國家安全的罪行多於現時《港區國安法》下的4宗罪（分裂、顛覆、恐怖活動、勾結外國勢力），目前仍待完成必要的基礎。她又形容國安法是香港履行憲制責任、捍衛國家安全的最重要突破，認為過去數月情况反映國安法有效恢復法律及秩序。

自國安法生效，多名中港官員先後遭美制裁，林太認為，所有人都會同意美國做法違國際法，又形容外國政府、政客愈嘗試威嚇，「我們會更堅定執行重要職務」。

她在fb稱，國安法只約束4類危害國家安全行為、活動，「涵蓋範圍遠比美英等國家的國安法律體系小，而規管的程度也不比這些國家嚴厲」，又反問哪個國際金融中心城市未受國安法律保障。

林太日前接受《華爾街日報》專訪，稱不認為任何國家會容忍叛國、推翻政府的行為；被問為何國安法未經辯論，她稱需反問多年來抗拒內地及國安法的人，政府2003年曾嘗試立法，過往亦曾推動政改，都未能成功。她說國安法實施至今約30多人被捕、3人遭檢控，強調會按法治行事。

被問到後世對她及本屆政府將有何評價，林太說一向不介意，但希望人們記得她是為港人的特首。

相關字詞﹕林鄭月娥 港區國安法 23條立法

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