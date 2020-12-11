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羅冠聰李宇軒妹晤英內政大臣 會場掛區旗 港府斥挑釁 英：會與港人站一起

【明報專訊】流亡英國的立法會前議員羅冠聰，日前會見英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel），交流議題包括BNO計劃等，彭黛玲會後發聲明稱英國會與港人站在一起。有國際關係學者形容今次會面反映英國將對港府採取強硬態度，亦是在英國為香港民主運動開啟平台。此外，雙方會面現場設置區旗，特區政府表示「強烈不滿及反感」，批評英國政府挑釁。

羅冠聰昨於facebook稱，與12港人之一李宇軒的妹妹Beatrice、「香港監察」成員等人與彭黛玲會面。羅冠聰說，英國內閣官員與非官方政治人物會面並不常見，內政大臣主導BNO計劃，會上他對英國提供BNO計劃表達感謝，Beatrice則提及其兄長個案，稱李宇軒與港人均希望世界關注香港發生的不公義。路透社引述，彭黛玲會後稱，英國會與港人站在一起，亦會遵守承諾保障港人自由。

照片顯示，雙方會面現場除英國國旗亦放置香港區旗。特區政府回應稱，對於英國內閣大臣與「全無官方身分的反政府香港人士」會面時，刻意展示特區區旗「表示強烈不滿及反感」，批評英國政府挑釁；又斥英國對《中英聯合聲明》及持有BNO港人的言論是有違國際義務。

羅：港府剝奪自由 被聲討自食其果

對此，羅冠聰回應稱，港府剝奪市民人權自由、破壞國際條約承諾，被國際聲討圍堵是自食其果；又說政府新聞稿對他的名字左閃右避，「看來香港政府真的很忌諱提及這些國際連結工作」。

陳家洛：英有意設平台溝通

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛表示，羅冠聰被港府視為「港獨分子」、「通緝犯」，今次會面高格調，反映英國對港府採取強硬態度，舉措明顯「唔畀面」特首林鄭月娥。對於現場設區旗，陳稱羅冠聰非官方代表，而是對民間民主運動有象徵意義的人，設區旗「有挑釁性」，亦顯示對民主國家而言，「到底認為林鄭代表香港多點、還是羅冠聰黃之鋒代表香港多點？相信答案很清楚」。

陳家洛相信，對於香港備受打壓的民主運動，英國有意開設平台溝通、交流，看政策上如何協助香港。戰略研究學者袁彌昌則稱，英國今次表明會履行責任、承諾，但暫未見其他信息。

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相關字詞﹕區旗 英國內政大臣 羅冠聰

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