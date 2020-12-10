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【Emily】立會研用Zoom開非正式會議 梁君彥：不需特權法保障

【明報專訊】新冠病毒疫情下，立法會近日都向議員介紹用Zoom開非正式會議。立法會主席梁君彥話，如果議員有興趣、事務委員會主席有3日通知，就可以安排用Zoom邀請官員解釋政策。被問到官員視像開會，作出嘅承諾有冇法律效力，梁君彥話會議都係公開、有紀錄，相信官員都會履行承諾。

兼唔會執行《議事規則》

至於議員發言受唔受《特權法》保障，梁君彥就話非正式會議唔執行《議事規則》同《特權法》，「相信議員正常開會，都唔會需要特權法嘅保障」；佢又話，因為暫時只用於非正式會議，所以唔使修改《議事規則》，法律部亦正研究點樣喺正式會議推行。

泰博話涉及體統 唔會參與

熱血公民議員鄭松泰（泰博）話，即使技術上可行，佢都唔會參與，指涉及「法理」及「體統」問題，質疑如果立法機關可以網上投票或者審議法案，婚禮、祭祀係咪都可以用電子方式完成。

前議員、公民黨譚文豪形容「荒謬」，指議員原受特權法保障言論，但Zoom開會就冇咗呢個保障，言行或被追究。

此外，立法會交通事務委員會原定周五早上實地視察屯門至赤鱲角北面連接路，早前有議員都擔心幾十人聚集；立法會噚日通知議員，話有見政府將採取更嚴厲防疫措施，委員會主席易志明已提出延期。

相關字詞﹕特權法 議事規則 梁君彥

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