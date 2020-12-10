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港聞
2020年12月10日星期四
港聞二
借AXA平台過橋 基金騙263人4.7億 涉淘空資產後清盤 警拘24人包括3主腦
誤導事主認專業投資者 避高風險投資限制
主腦兄曾捲綁架撤控 弟任律師曾入經民聯
拜登國安顧問：伙盟友抗華保港自由 關注泛民持續被捕坐牢 稱助被逼害者尋庇
「最年輕顧問」蘇利文 伊朗核談判要員
林鄭：港秩序恢復 現為營商「最好時候」
賀知義任命通過 多建制質疑法官被指離題
二讀修例禁騷擾哺乳 曾國衞：任期內就新移民歧視問題定路向
綠置居賣剩14% 皆細單位
監警報告：警員滋擾追求報案女子 檢視2209投訴 78項屬實逾半經質詢後修正
626億追加撥款通過 審議不足半句鐘 警隊OT佔30億
赤柱地盤塌50呎長圍板 1死1傷
前日被捕兩人保釋 好鄰舍斥政治打壓：毋懼對簿公堂
港車經大橋北上無配額 限8座以下 車保研擴內地
稱包圍警總角色屬「積極參與」 高院拒周庭保釋 官：上訴無合理勝算
警人牆阻攝囚車 毛孟靜批礙採訪
巫堃泰議助擲膠杯襲警 認罪囚3周
男子涉藏雷射筆被捕多處傷 警：掙脫跌倒
青年涉舞鐵筆圖襲警 官：片只見有人揮警棍
撲跌追示威者警長 地盤工囚5周
尊子漫畫
【Emily】立會研用Zoom開非正式會議 梁君彥：不需特權法保障
【Emily】申訪囚友再被拒 防疫原因 區議員：懲教講晒啦
【Emily】最資深議助：公義遠離 唯有放手
【Emily】立會外論時政 公民黨批亂凍戶口好兒戲
【Emily】設計穗禾苑怡和大廈 木下一獲建築師會金獎
【Emily】建制用fb做嘅投票：99.4%人撐DQ違誓區議員
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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