男子涉藏雷射筆被捕多處傷 警：掙脫跌倒

女警長郭嘉嘉供稱，當日她在警署天台當觀察員，不斷遭藍、綠強光照射頭部，她見有人行近警署牆壁疑似塗鴉，即報告指揮中心，不久有同袍從警署側門跑出。警員王立聰稱，他與同袍跑出追截數人，其間數次捉住被告的手，但被告均掙脫，兩人一度雙雙跌倒，最終他與同袍將被告制服在地。他將被告帶返警署搜身後，被告情緒激動，掙脫警員時失重心跌地受傷。

另外，去年11月28日晚中環舉行「香港人權與民主法案感恩節集會」，其間27歲無業男子張洺熙涉用雷射筆兩度射向警員，他否認管有攻擊性武器罪，昨在東區裁判法院受審。據警長劉偉成稱，當晚他兩度見被告持雷射筆於5米及4米外照向警員約20秒。辯方稱被告在15至20米外只照射警員一次，約數秒便被制服，又質疑劉為何不在被告首次用雷射筆時行動。劉稱當時若追截需跨過欄杆，也因環境嘈雜難喝停被告，反問「佢都有機會逃走㗎嘛，咁會唔會加重我哋嘅工作量？」

【案件編號：WKCC2284/20、ESCC2663/19】

（反修例風暴）