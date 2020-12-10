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港聞二

巫堃泰議助擲膠杯襲警 認罪囚3周

【明報專訊】今年5月屯門市廣場有「和你唱」活動，防暴警員到場驅散市民。屯門公園衛生關注組召集人之一、現任當區區議員巫堃泰的助理林宇軒，向防線內的警員投擲膠杯，擊中警員的額頭致其紅腫。林昨日在屯門裁判法院承認一項襲警罪，裁判官王證瑜稱控罪嚴重，以6星期監禁為量刑起點，考慮到其區議員助理的工作得到肯定，按其認罪減刑後再扣減一周刑期，判他入獄3周。

數區議員讚熱心服務社區

林宇軒：衝動擲杯 無意傷警

被告林宇軒（26歲）承認於今年5月5日在屯門市廣場1期2樓，襲擊警署警長謝煒傑。辯方昨求情稱，被告現職屯門區議員助理，其僱主巫堃泰形容他熱心服務社區，對改善屯門公園噪音問題有很大功勞；辯方又呈上數名當區區議員及街坊的求情信，內容均稱讚被告對服務社區義不容辭，是熱血青年。

案情指出，當晚一群示威者在屯門市廣場集結，警員到場驅散並設立封鎖線，警署警長謝煒傑在封鎖線內留守，其間被告上前投擲一個膠杯，擊中警長的額頭，事後警長報稱額頭紅腫。被告之後逃去無蹤，警方根據商場閉路電視片段鎖定被告，同月13日上門將他拘捕。被告起初保持緘默，後主動要求寫警誡供辭，聲稱當時因對警察進入商場感憤怒，一時衝動，隨手將手上珍珠奶茶杯擲出去，無意傷害警員。

【案件編號：TMCC1877/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕林宇軒 襲警罪 屯門裁判法院

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