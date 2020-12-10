稱包圍警總角色屬「積極參與」 高院拒周庭保釋 官：上訴無合理勝算

與黃之鋒林朗彥同就刑期上訴

周庭、黃之鋒及林朗彥早前承認煽惑他人參與非法集結等3罪，周庭被判囚10個月，黃之鋒被判囚13.5個月，林朗彥被判囚7個月，3人自上月23日開始服刑。據了解，3人已向法庭提出刑期上訴的申請。周庭昨透過律師表示，對於未能獲准保釋感到失望和遺憾，她透露目前未能完全適應獄中生活，身體狀况欠佳，又希望港人繼續關注其他在囚者和「手足」。

代表周庭的資深大律師駱應淦昨陳辭稱，周庭雖煽惑他人包圍警總，但沒煽惑他人向警總擲雞蛋和噴字等行為，形容她當日的行為不涉暴力，法庭判刑時應作出區分，認為法庭應考慮為周庭索取社會服務令報告，或判處緩刑等。法官張慧玲回應稱，周庭當日在場逗留逾15小時，同時協助「嗌咪」的黃之鋒舉起擴音器，令更多人聽到黃的說話，認為二人屬同伙犯案。

代表大狀：行為不涉暴力 可考慮社服或緩刑

同樣代表周庭的大律師譚俊傑稱，周庭承認參與未經批准集結，但不如原審裁判官王詩麗所指的「積極」參與。張官認為，根據周庭承認的事實，「點可能唔係積極參與」，又形容當日集結令警總「又入唔到去，又唔出得嚟」，同時導致交通完全受阻。

助理刑檢專員：歷去年社運 集結已有別過往

代表律政司的助理刑事檢控專員蕭啟業表示，當日有多達9000人包圍警總，其間有人堵路和刑事毁壞，形容本案屬最嚴重的未經批准集結案件，判刑應偏向阻嚇性。蕭又稱，經歷去年的社會運動後，未經批准集結的情况已與過往有分別，認為以往判處罰款的案例不適用於本案。

張官舉例稱，干犯誤殺罪的被告可被判處非監禁式刑罰，干犯傷人罪的被告亦可被重判，強調法庭判刑時須視乎每宗案件的個別案情，認為本案沒有合理或極高上訴成功的機會，周庭的刑期亦不算太短，認為她申請上訴時繼續服刑不會造成不公，最終拒絕其保釋申請，並擇日頒布書面裁決理由。

【案件編號：HCMA374/20】

明報記者

（反修例風暴）