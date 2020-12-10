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港車經大橋北上無配額 限8座以下 車保研擴內地

【明報專訊】政府將推行「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」，合資格香港私家車毋須取常規配額即可經港珠澳大橋進出廣東省。運房局長陳帆昨稱，參與計劃者須為8座位或以下私家車，不包括領有跨境營業資格、載客取酬車輛。他續稱，政府正與內地爭取，對經大橋入廣東省的香港私家車的車輛保險實施「等效先認」，將其向香港公司投保的責任範圍擴大到內地的第三者責任保險保單，視等同投保內地「機動車交通事故責任強制保險」，保險公司自行釐定保費水平。

屯門至赤鱲角隧道本月27日通車，特首林鄭月娥在《施政報告》提出，在「屯赤隧道」開通後，將推行「港車北上」計劃。陳帆表示，正與廣東省政府及內地相關當局敲定計劃安排，初步構想合資格者自駕私家車入境內地後，每次可連續停留不超過30天，每年在內地累計可停留不超過180天。

駕駛執照要求方面，申請人及司機必須持有效入境內地的身分證明文件，並具備香港與內地的駕駛執照；參與計劃的私家車須為8座位或以下，並領有相關車輛牌證，包括「過境車輛封閉道路通行許可證」。

陳帆稱，粵港政府將在計劃實施一段時間後，積極研究將計劃延伸至另一個香港和深圳的陸路口岸，讓香港私家車可毋須配額下，穿梭粵東粵西。

民建聯周浩鼎關注參與計劃下香港私家車的保險安排，及一旦在內地發生交通意外，訴訟是在香港抑或內地進行。陳帆稱，政府正與內地執行部門，包括海關、公安、交通廳等商討細節，包括如何處理港人在內地遇上交通意外的事宜，以及如何跟進賠償，政府會在達成整個方案後適時公布細節。

相關字詞﹕保險 陳帆 香港私家車 屯門至赤鱲角隧道 港珠澳大橋 港車北上

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