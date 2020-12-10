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前日被捕兩人保釋 好鄰舍斥政治打壓：毋懼對簿公堂

【明報專訊】警方以欺詐及洗黑錢罪凍結好鄰舍北區教會、會堂主任陳凱興夫婦等5個銀行戶口，並拘捕該教會前董事及現職員工。好鄰舍北區教會昨回應警方對教會洗黑錢的指控，認為是政治打壓，並表示毋懼對簿公堂。警方證實，被捕兩人已獲准保釋候查，明年2月上旬向警方報到。

教會昨日早上在facebook貼文，稱警方指控的「洗黑錢罪」是掩眼法，實際是政權赤裸裸的打壓，「今天受逼迫的是教會及社福團體，明天遭欺壓的就是每個仍然堅守公義的群眾」。

帖文指出，好鄰舍北區教會每年聘請專業會計師核數，以確保符合政府規定的慈善團體牌照資格，批評警方對教會洗黑錢的指控並不成立，表示毋懼對簿公堂；教會對警方拘捕前董事及現任員工，感到擔憂及憤怒。

劉家棟：逾百無家者將流落街頭

帖文又稱，作為教會及社福團體的其中一員，最令人痛心的是一直服侍的無家者和弱勢社群要因政治打壓而受苦。受聘於該教會的社工劉家棟稱，由於教會是非牟利團體，本身無流動資金，教會銀行戶口昨仍被凍結，教會為無家者提供的宿舍服務會在短期內停頓，逾百人會流落街頭，而教會亦未能向職員支薪，「我都唔好意思叫同事做嘢，教會運作幾乎即時停頓」。他說昨首要處理被捕二人事宜，稍後會諮詢法律意見，決定下一步行動。

相關字詞﹕好鄰舍北區教會

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