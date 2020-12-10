監警報告：警員滋擾追求報案女子 檢視2209投訴 78項屬實逾半經質詢後修正

須匯報投訴1478宗 跌2.8%

監警會2019/20年度接投訴警察課1478宗「須匯報投訴」的調查報告，按年跌2.8%。監警會通過1293宗須匯報投訴調查結果，包括55宗覆檢，按年跌15.3%。除覆檢個案，2209項指控主要涉疏忽職守、行為不當或態度欠佳或粗言穢語、毆打。

78項指控獲證明屬實或有若干可靠證據支持證明屬實，當中40項投訴警察課調查後原分類為無法追查或無法證實等類別，監警會提出質詢後，投訴警察課跟進才改為獲「證明屬實」或「有若干可靠證據支持屬實」（見表）。警方稱，兩層投訴制度有效運作，確保每宗個案得到公平公正處理。

80警員接受跟進 兩人紀律覆核

80名警員須接受警方跟進，兩人須紀律覆檢，其餘被訓諭或警告。一名須紀律覆檢的警員多次用不同電話致電及發短信予女報案人。女事主因報稱受妹妹襲擊報警，其後收到電話，其中一通來電的男子報稱是當日處理報案警員之一，可協助她處理家事。她發現WhatsApp帳號顯示該警員名字或外貌。

數日後女事主回家，保安員遞上字條，稱有警員致電保安室，留下姓氏及電話號碼並要求她回電。女事主感遭滋擾，投訴該警員濫用其個人資料聯絡並試圖追求她。其後她收到不明電話發出的追債信息。

投訴警察課發現被投訴警員當時留下的姓氏，屬另一與其處理女事主報案的同僚。該警員承認為追求事主，致電並發信息給她，也曾致電保安室，但否認用同僚姓氏或向事主發追債信息。投訴警察課認0為他違反《警察通例》，濫用投訴人個人資料展開追求，行為不當指控獲證明屬實。

監警會要求再調查，投訴警察課確認該警員曾致電保安室。監警會認為有證據證明他假扮同僚，試圖通過保安員聯絡事主，要求增加一項「未經舉報但證明屬實」。