綠置居賣剩14% 皆細單位

今期綠置居包括柴灣蝶翠苑及青衣青富苑兩個新項目，涉共3696個單位；連同14個因撤銷買賣協議而收回重售的長沙灣麗翠苑單位，合共3710個單位。房委會共接獲約4.8萬份申請，包括約3.8萬個家庭及約1萬個一人申請者，由6月29日起邀請家庭申請者揀樓。

不過今期銷情持續欠佳，房委會完成家庭申請者揀樓後，仍有1746個單位未售出。房委會11月2日起邀請一人申請者揀樓，房屋署稱，昨已完成今期所有選樓環節，累計售出單位3187個，即仍有523個未售，包括516個青富苑及7個蝶翠苑單位，佔今期單位約14%。

下期料3300 招國偉恐再滯銷

據本報統計，今期售出的3187個單位中，家庭申請者選購1964個，一人選購1223個。房委會成交紀錄冊顯示，未售的523個單位，全為實用面積187至189呎的細單位。

運房局長陳帆上月稱，將分期推售下年度約4700個綠置居單位，其中約2100個單位明年5月推售。按房委會慣例，今期賣剩單位將撥入下期出售，連同政府早前稱將已回收的700多個租置單位撥入下期綠置居推售，料下期綠置居推售逾3300個單位。

居屋下周二攪珠 fb直播

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，受疫情、經濟下滑等影響，不少申請者缺席揀樓，加上今期綠置居細單位所佔比例高，對家庭申請者欠缺吸引力，致今期銷情持續欠佳，認為房委會未來需考慮增加大單位比例。他又說，若連同今期賣剩的單位及租置單位一併撥入下期綠置居出售，屆時出售單位將多達逾3300個，在經濟未好轉下恐再次滯銷。

另外，房委會昨宣布本月15日為今期居屋及「白居二」計劃攪珠，較原定明年1月攪珠提早。房委會稱，因疫情關係，攪珠過程將在房委會facebook專頁直播，不會安排公眾及傳媒出席。