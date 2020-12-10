賀知義任命通過 多建制質疑法官被指離題

資深司法任命建議小組委員會主席、經民聯梁美芬匯報小組會議內容，認同賀知義地位崇高、聲譽卓著，委員普遍支持任命。她又引述政府回覆稱，任命與終審法院前非常任法官施覺民9月的請辭無關，因任命法官難以在短時間內發生。

何君堯表示，賀知義的專業和聲望毋容置疑，但認為任命需考慮政治含義，質疑為何只任命來自英國、澳洲、新西蘭等國，反而無來自文化與香港接近的新加坡、馬來西亞等，他稱不會支持或反對賀知義的任命。

周浩鼎促獨立調查法官投訴李慧琼：非討論司法改革

民建聯周浩鼎支持任命，但要求港府確保海外法官正確認識「一國兩制」，又認為當外國質疑《港區國安法》違反人權時，本港司法代表應澄清言論，維護本港司法聲譽。他又稱近日市民對司法機構有不少批評，全部都「有理有據」，建議參考英國的「司法行為調查辦公室」，設立獨立機制處理法官投訴。此時，作為代主席的李慧琼打斷周的發言，提醒會議非討論司法改革，要求對方返回辯論。

自由黨鍾國斌認為，邀請英、澳等地的海外法官坐鎮本港司法系統，「是對香港的信心保障」，本港司法制度維持國際金融中心地位，亦是和內地城市的重要分別。

何君堯倡任命星馬法官

張建宗：法律制度差距大

鍾國斌說，英國外相藍韜文早前稱將考慮停止派遣法官來港，對港「百害而無一利」，律政司長鄭若驊應多向海外游說。

政務司長張建宗重申，針對司法人員及其家屬的行為「不可接受，亦不會被縱容」，有關法官的投訴應由司法機構自行處理。另外他亦說，新加坡、馬來西亞等地區在法律制度上和香港差距相對比較大；海外非常任法官所屬的司法管轄區，均是和香港法律體制最近似的普通法適用地區。