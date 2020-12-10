林鄭：港秩序恢復 現為營商「最好時候」

美卿：對港將無異中國城市

美國國務卿蓬佩奧則於同一場合評論香港事務，稱美國對待香港的方式，將無異於中國城市，形容香港不過是「另一個中國共產黨統治的城市」，認為全球、商界亦應這樣看待香港。

被問到香港的自由，林太聲稱香港的權利、自由仍是非常「有活力（alive）」，強調仍獲《基本法》保障，但稱香港的憲制秩序是基於「一國兩制」，又強調香港有堅實、透明而公開的法律制度、司法獨立不受干預，法援亦確保人人在法律面前平等。

林太出席網上舉行的《華爾街日報》行政總裁議會高峰會，同場有數百名跨國企業領袖，政府新聞處稿件顯示，林太以「連月暴動」形容去年6月開始的反修例風波，稱人大常委會別無選擇下制定「港區國安法」。

林浩波：外資離港不應當無事

曾任匯豐環球市場經濟師的南區區議員林浩波稱，全球政治格局正面臨大轉變、加上中國走內循環，香港連繫人角色正減退，加上不少工業供應鏈正由廣東省轉往越南、柬埔寨等地，對香港作為轉口貿易港的地位亦有影響，「香港角色不似以前吃重，是事實，不能說香港較以前更好」。

林浩波稱，不少外資亦逐步撤離香港，政府理應正視，而非只表示無事。