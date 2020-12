林鄭：港秩序恢復 現為營商「最好時候」

【明報專訊】特首林鄭月娥昨接受《華爾街日報》訪問,其間形容現為來港營商「最好的時候(one of the best times to come)」,她稱經歷混亂一年後,香港的法律、秩序均已恢復,《港區國安法》下香港維持穩定,《施政報告》提出政策支援商界、不少政策方向亦獲中央「祝福」,令香港可更主動投入國家發展,「若香港過往因門戶及連繫人角色而成功,這兩層面仍是大有可為(promising)」。