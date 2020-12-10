港聞

港聞二

林鄭：港秩序恢復 現為營商「最好時候」

【明報專訊】特首林鄭月娥昨接受《華爾街日報》訪問，其間形容現為來港營商「最好的時候（one of the best times to come）」，她稱經歷混亂一年後，香港的法律、秩序均已恢復，《港區國安法》下香港維持穩定，《施政報告》提出政策支援商界、不少政策方向亦獲中央「祝福」，令香港可更主動投入國家發展，「若香港過往因門戶及連繫人角色而成功，這兩層面仍是大有可為（promising）」。

美卿：對港將無異中國城市

美國國務卿蓬佩奧則於同一場合評論香港事務，稱美國對待香港的方式，將無異於中國城市，形容香港不過是「另一個中國共產黨統治的城市」，認為全球、商界亦應這樣看待香港。

被問到香港的自由，林太聲稱香港的權利、自由仍是非常「有活力（alive）」，強調仍獲《基本法》保障，但稱香港的憲制秩序是基於「一國兩制」，又強調香港有堅實、透明而公開的法律制度、司法獨立不受干預，法援亦確保人人在法律面前平等。

林太出席網上舉行的《華爾街日報》行政總裁議會高峰會，同場有數百名跨國企業領袖，政府新聞處稿件顯示，林太以「連月暴動」形容去年6月開始的反修例風波，稱人大常委會別無選擇下制定「港區國安法」。

林浩波：外資離港不應當無事

曾任匯豐環球市場經濟師的南區區議員林浩波稱，全球政治格局正面臨大轉變、加上中國走內循環，香港連繫人角色正減退，加上不少工業供應鏈正由廣東省轉往越南、柬埔寨等地，對香港作為轉口貿易港的地位亦有影響，「香港角色不似以前吃重，是事實，不能說香港較以前更好」。

林浩波稱，不少外資亦逐步撤離香港，政府理應正視，而非只表示無事。

相關字詞﹕港區國安法 林鄭月娥 反修例運動

上 / 下一篇新聞

借AXA平台過橋 基金騙263人4.7億 涉淘空資產後清盤 警拘24人包括3主腦
借AXA平台過橋 基金騙263人4.7億 涉淘空資產後清盤 警拘24人包括3主腦
誤導事主認專業投資者 避高風險投資限制
誤導事主認專業投資者 避高風險投資限制
主腦兄曾捲綁架撤控 弟任律師曾入經民聯
主腦兄曾捲綁架撤控 弟任律師曾入經民聯
拜登國安顧問：伙盟友抗華保港自由 關注泛民持續被捕坐牢 稱助被逼害者尋庇
拜登國安顧問：伙盟友抗華保港自由 關注泛民持續被捕坐牢 稱助被逼害者尋庇
「最年輕顧問」蘇利文 伊朗核談判要員
「最年輕顧問」蘇利文 伊朗核談判要員
賀知義任命通過 多建制質疑法官被指離題
賀知義任命通過 多建制質疑法官被指離題
二讀修例禁騷擾哺乳 曾國衞：任期內就新移民歧視問題定路向
二讀修例禁騷擾哺乳 曾國衞：任期內就新移民歧視問題定路向
綠置居賣剩14% 皆細單位
綠置居賣剩14% 皆細單位
監警報告：警員滋擾追求報案女子 檢視2209投訴 78項屬實逾半經質詢後修正
監警報告：警員滋擾追求報案女子 檢視2209投訴 78項屬實逾半經質詢後修正
626億追加撥款通過 審議不足半句鐘 警隊OT佔30億
626億追加撥款通過 審議不足半句鐘 警隊OT佔30億
赤柱地盤塌50呎長圍板 1死1傷
赤柱地盤塌50呎長圍板 1死1傷
前日被捕兩人保釋 好鄰舍斥政治打壓：毋懼對簿公堂
前日被捕兩人保釋 好鄰舍斥政治打壓：毋懼對簿公堂
港車經大橋北上無配額 限8座以下 車保研擴內地
港車經大橋北上無配額 限8座以下 車保研擴內地
稱包圍警總角色屬「積極參與」 高院拒周庭保釋 官：上訴無合理勝算
稱包圍警總角色屬「積極參與」 高院拒周庭保釋 官：上訴無合理勝算
警人牆阻攝囚車 毛孟靜批礙採訪
警人牆阻攝囚車 毛孟靜批礙採訪
巫堃泰議助擲膠杯襲警 認罪囚3周
巫堃泰議助擲膠杯襲警 認罪囚3周
男子涉藏雷射筆被捕多處傷 警：掙脫跌倒
男子涉藏雷射筆被捕多處傷 警：掙脫跌倒
青年涉舞鐵筆圖襲警 官：片只見有人揮警棍
青年涉舞鐵筆圖襲警 官：片只見有人揮警棍
撲跌追示威者警長 地盤工囚5周
撲跌追示威者警長 地盤工囚5周
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】立會研用Zoom開非正式會議 梁君彥：不需特權法保障
【Emily】立會研用Zoom開非正式會議 梁君彥：不需特權法保障
【Emily】申訪囚友再被拒 防疫原因 區議員：懲教講晒啦
【Emily】申訪囚友再被拒 防疫原因 區議員：懲教講晒啦
【Emily】最資深議助：公義遠離 唯有放手
【Emily】最資深議助：公義遠離 唯有放手
【Emily】立會外論時政 公民黨批亂凍戶口好兒戲
【Emily】立會外論時政 公民黨批亂凍戶口好兒戲
【Emily】設計穗禾苑怡和大廈 木下一獲建築師會金獎
【Emily】設計穗禾苑怡和大廈 木下一獲建築師會金獎
【Emily】建制用fb做嘅投票：99.4%人撐DQ違誓區議員
【Emily】建制用fb做嘅投票：99.4%人撐DQ違誓區議員