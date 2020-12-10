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「最年輕顧問」蘇利文 伊朗核談判要員

【明報專訊】年僅44歲的蘇利文（Jake Sullivan）將成為近60年來最年輕的白宮國家安全顧問，這職位正名是美國總統國家安全事務助理，是美國總統在國家安全相關事項的主要幕僚，享有超然地位，但他並非閣員，其任命毋須參議院批准，故他待拜登明年1月就職後即可上任。

蘇利文2009年獲時任國務卿希拉里委任為副幕僚長兼國務院政策計劃主任，任內陪同出訪112個國家。他2013年轉任副總統拜登的國安顧問，在2013年伊朗核談判中發揮重要作用，今屆大選則成為拜登外交國防幕僚核心團隊的一員。

拜登團隊曾稱全面執行《港人權法》

這次是拜登成為總統當選人後其團隊首次特別就香港問題發聲。拜登5月23日曾透過競選團隊發表有關保護香港高度自治的聲明，強調若當選總統，將在對華政策上清晰、有力和連貫地重視價值觀。數日後時為其頭號外交幕僚、現為國務卿提名人的布林肯表明，拜登政府會「全面執行」《香港人權與民主法案》，「包括制裁官員、金融機構、企業和個人」，並動員美國盟友向中方施壓。

蘇利文去年與前亞太助理國務卿坎貝爾在《外交事務》撰文，分析要如何與盟友合作，確保美國可與中國一邊競爭一邊合作。他在拜登挑選他為國家安全顧問後的6個Twitter帖文中，有兩個針對中國，稱會與澳洲和其他民主國家並肩推進大家認同的價值。

明報記者

相關字詞﹕中美關係 制裁香港 香港人權與民主法案 布林肯 拜登 美港關係 蘇利文

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