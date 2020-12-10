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拜登國安顧問：伙盟友抗華保港自由 關注泛民持續被捕坐牢 稱助被逼害者尋庇

【明報專訊】拜登當選美國總統後，團隊中人首次就香港問題發聲。獲拜登提名任國家安全顧問的蘇利文（Jake Sullivan）本港時間周三（9日）凌晨在Twitter稱，深切關注香港民主派人物持續被捕及監禁，稱美方會與盟友及伙伴聯手對抗中國打擊香港自由，以及幫助受逼害的人尋找避難所。新民黨主席、行會成員葉劉淑儀昨稱，拜登政府對華和對港政策會較現任特朗普政府客觀、理性，惟對外口徑一定是強硬。另外，她昨應邀與美國駐港澳總領事史墨客見面。

美國駐港澳總領事發言人回覆稱，總領事不會評論蘇利文的說法。

袁彌昌料拜登多關注少制裁

美國現任特朗普政府經常就香港問題發聲，甚至就人大制訂《港區國安法》制裁多名中港官員，候任拜登政府的對華政策備受關注。戰略研究學者袁彌昌表示，特朗普政府埋下很多「地雷」予繼任，例如近日制裁全國人大常委會14名副委員長；而特朗普政府對華政策十分強硬，但亦被兩會議員牽着走，失去主導權，料拜登團隊暫時對香港或中國處理手法都是四平八穩，既要滿足國內聲音不能太軟弱，但又不能跟足特朗普政府的做法，相信會「多關注、少制裁」，好處是中美會就香港問題互相口頭「出招」，但不會引致升級，現時中方應對拜登政府也是持觀望態度。

袁彌昌又稱，國家安全顧問多是鷹派，曾讀過蘇利文與他人聯合撰寫的文章，稱美國外交是要與中國競爭，無可避免有摩擦，但不是「你死我活」，不會釀成戰爭，他相信此會變成拜登政府對華政策的主要論調。

葉劉：拜登較理性 對外口徑續硬

公民黨外務副主席譚文豪不評論外國政府的做法，但稱民主派近日多方面受到打壓，「拉得就拉、亂凍結戶口」，批評港府無規無矩蠶害香港作為國際金融中心地位。葉劉淑儀相信，拜登政府就香港問題會較特朗普客觀理性，但對外口徑一定強硬，但蘇利文的說法對香港無影響。

中央政府9月對美國採取反制措施，限制包括美國駐港澳總領事館人員的美國外交人員在中國的活動。葉太昨日透露，應美國駐港澳總領事館史墨客邀請，二人在立法會會面約1小時。葉太會後稱雙方都不會透露討論內容。她強調，史墨客已取得外交部駐港特派員公署批准與她會面。

葉劉晤美領事 外交部批准

美國駐港澳總領事發言人回覆查詢稱，派往美國駐港澳領事館的外交官會與所有人會面，包括親建制、反對派以及全港社會的人，強調這些會面既不秘密也不神秘。發言人稱，總領事與地方政府官員和教育機構之間的會面，會向中國外交部駐港特派員公署申請要求批准。

聯國專員：拘8泛民 港民主迅縮

另外，聯合國人權事務高級專員巴切萊特在日內瓦時間周三（9日），評論香港警方前日就七一遊行拘捕8名民主派，認為此舉是打壓反對力量，對香港迅速縮窄的公民和民主空間表示關注，敦促司法當局維護正當程序和公正審判的權利。

相關字詞﹕史墨客 美國駐港總領事 葉劉淑儀 拜登

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