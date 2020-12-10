主腦兄曾捲綁架撤控 弟任律師曾入經民聯

巴拿馬文件揭關連BVI公司

轉售4幅一蚊地套現9500萬

根據公司註冊處文件，涉案的第一亞洲控股於2008年成立，前年底被公司註冊處考慮剔除註冊，但去年收到反對意見，中止剔除。該公司於2016年後未有再提交新的周年申報表，當年的唯一股東是BVI離岸公司Innovent International Ltd。

本報2016年在「巴拿馬文件」及「巴哈馬文件」中追查發現，Innovent International Ltd由申氏兄弟分別持股55%和5%，陸麗貞持股35%。該公司透過第一亞洲控股及另一BVI公司「榮山發展有限公司」，於2009至2010年間以4元購入錦田及八鄉共4幅農地，其後於2010至2014年間將土地分拆及轉售予逾500名投資者，包括多名海外買家，聲稱土地將會被私人公司收購和發展，套現逾9500萬元。資料顯示，第一亞洲控股曾在美國OTC（場外交易集團）上市。

第一亞洲控股曾美OTC上市

公司註冊處資料顯示，申偉基現為利嘉企業有限公司和Sun & Co Services Limited的唯一股東，後者前稱宏亞保險顧問有限公司。陸麗貞現為宏亞保險服務有限公司、宏亞財富管理有限公司、甜品工房控股有限公司及第一亞洲食品科研有限公司等多間公司的董事。

翻查資料，申焯栢被指涉嫌於2014年9月在尖沙嘴煽惑兩名男子綁架一名女子，意圖換取贖金或利益，被警方拘捕及控以煽惑「意圖販賣而將人強行帶走或禁錮」，案件曾在九龍城裁判法院提堂，律政司在2016年稱沒有合理機會令兩名被告定罪而撤控。

弟申偉基曾選區會落敗

申偉基自2010年為執業律師，律師行申報地址為尖沙嘴海洋中心，律師行昨未有開門。申偉基曾是經民聯成員，2015年曾出選區議會將軍澳運亨選區，對手為新民主同盟范國威和獨立黎子華，最終申偉基得2313票落敗。