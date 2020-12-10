誤導事主認專業投資者 避高風險投資限制

訛稱長線高回報 閉鎖期減戒心

涉事集團以旗下一間名為Asia One宏亞的保險公司，利用AXA安盛的投連險投資平台詐騙投資者。據了解，警方調查發現該詐騙集團利用多個海外公司操縱該開曼群島基金，其基金註冊資料及資產規模均合乎規則，當中包括一幢本港的商業大廈，故可輕易通過安盛投資平台的審查機制，同時增加投資者認知基金背景的難度。警方指案中投資平台主要對象為專業投資者，用家可不受限制投資高風險產品，案中保險經紀向投資者推銷時，會提供文件誤導事主簽署，令事主確認自己為專業投資者，以合乎投資平台使用資格。

錯填事主資料 堵收資訊途徑

由於案中事主主要欲替家人購買保值儲蓄的保險產品，涉案保險經紀遂向他們推銷案中的投資保險，訛稱可投資相關基金獲取更高回報，更加入2至5年閉鎖期及提供每年9%至12%的保證回報，令傾向長線保值投資的事主放下戒心，鮮有查閱基金表現。雖然安盛的投連險投資平台會定期蒐集產品資訊，再發放予使用該平台的投資者，惟案中保險經紀於填寫資料時故意錯填部分事主的聯絡資料，令他們無法接收資訊。

御峰創富主席陳茂峰稱，安盛絕對有責任監管在其平台上買賣的基金。他說，一般面向大眾投資者的基金，安盛會作篩選，確保經證監會批准的基金才可放入平台買賣，惟涉案受害人大部分均簽署聲明自己為「專業投資者」，陳稱專業投資者被視為有投資經驗、有能力選擇投資產品及能承受投資風險，可直接購買任何指定基金，而安盛亦省卻不少盡職調查的步驟。

開曼群島註冊「扮保險」 業界：變相無王管

他說，涉事基金在開曼群島註冊，不受證監會監管，加上它以保險產品包裝，實際是投資產品，以規避保監局監管，「變相無王管」。他說現時此類投資產品的監管相對鬆散，保監局及證監會「應坐低討論如何堵塞漏洞」，但認為不是短期內容易做到。

籲投資多問 勿輕信單一中介

陳茂峰提醒市民投資前要多做資料蒐集、多問別人意見，不要輕信單一中介公司意見。