港聞

港聞一

借AXA平台過橋 基金騙263人4.7億 涉淘空資產後清盤 警拘24人包括3主腦

【明報專訊】一個詐騙集團透過AXA安盛的「投連險」平台，推銷一個基金名下的保險投資產品，誘使逾260人投資，再淘空基金資產圖利，令投資者損失達4.75億元。警方商業罪案調查科前日拘捕24人，包括3名集團主腦，當中一人為執業律師。據了解，被捕集團主腦包括一對兄弟申焯栢及申偉基，二人曾涉足多項投資（另見稿）。

事主多內地人 最多失2000萬

商罪科自2019年1月起接獲AXA安盛及多名事主報案，稱有詐騙集團利用AXA安盛的投連險平台，於2013年12月至2018年5月間，向263名投資者推銷有詐騙成分、名為「香港投資基金」的投資產品，致事主損失4.75億元。投資者中有251名內地人、10名港人及兩名馬來西亞人，他們是主婦、退休者及社會中高階層的人，損失20萬至2000萬元不等。

安盛三度聲明不涉基金管理

保險業監管局回應稱正密切關注事態發展。截至今年3月，局方共收到112宗相關投訴，正在跟進，並繼續與警方緊密聯繫，提供與案有關資訊和協助。證監會稱不評論個別案件。安盛昨日未有回應。翻查資料，安盛曾三度就事件發聲明，稱該基金與其保單掛鈎的客戶由獨立保險經紀Asia One代表，安盛沒提供任何意見，亦沒有牽涉該基金的管理。

警方經調查後，前日採取「峭峰」行動，以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢拘捕13男11女（28至64歲），包括3名主腦。據了解，涉事集團透過旗下名為Asia One宏亞的保險公司，利用AXA安盛的投連險投資平台Evolution詐騙投資者，當中宏亞母公司第一亞洲控股有限公司的持有人申焯栢、申偉基，以及其合作伙伴陸麗貞為被捕集團主腦，其中申偉基為本港執業律師。本報昨到訪申偉基位於尖沙嘴的律師行及宏亞的登記地址，均未有人回應。

凍結5000萬存款 3.7億物業

商罪科總督察馮培基稱，警方前日動員逾百探員搜查本港8間公司及22個住宅，包括一間持牌保險經紀公司、一間律師樓及兩間財務公司，拘捕案中24人。3名主腦分別為一名執業律師及兩名海外投資基金管理公司董事，另有11名任職同一保險公司的經紀。行動中警方檢獲160萬元現金、大批文件及電腦，凍結5000萬元存款及11個共值3.7億元的物業。

操控保險經紀公司招客

收錢後全轉走分毫未投資

商罪科督察方瀚豪稱，詐騙集團操控一間本地保險經紀公司，同時在背後操控一個於開曼群島成立的投資基金，自2013年底透過該保險公司，向263名投資者推銷一個聲稱跨國保險公司旗下的基金，博取信任後游說他們投資基金內一個投資連繫式保險，誘使其保費落入基金內。

該基金獲事主注資後，詐騙集團利用該批資金購買物業和贖回樓宇按揭、向內地中介分紅、運作自身的借貸生意及償還樓宇貸款，部分資金流入主腦及成員的銀行及證券戶口，分毫沒用於基金投資運作。

基金跌93%稱投資失利

詐騙集團其後透過不同方式淘空基金資產，如利用集團操控的另一間海外公司，於基金贖回期前夕發行約值1300萬元「可換股」票據，再透過人為操作換取基金名下價值2億元物業資產，包括一幢香港商廈，其他資產亦被轉移至一批與詐騙集團有關的海外上市公司。2018年7月，該基金價值大跌93%，至翌年2月於開曼群島申請清盤，當時基金名下已沒有任何資產，惟該基金向投資者及保險公司宣稱投資極高風險產品導致失利。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

相關字詞﹕投連險 投資騙案 洗黑錢 商業罪案調查科

上 / 下一篇新聞

誤導事主認專業投資者 避高風險投資限制
誤導事主認專業投資者 避高風險投資限制
主腦兄曾捲綁架撤控 弟任律師曾入經民聯
主腦兄曾捲綁架撤控 弟任律師曾入經民聯
拜登國安顧問：伙盟友抗華保港自由 關注泛民持續被捕坐牢 稱助被逼害者尋庇
拜登國安顧問：伙盟友抗華保港自由 關注泛民持續被捕坐牢 稱助被逼害者尋庇
「最年輕顧問」蘇利文 伊朗核談判要員
「最年輕顧問」蘇利文 伊朗核談判要員
林鄭：港秩序恢復 現為營商「最好時候」
林鄭：港秩序恢復 現為營商「最好時候」
賀知義任命通過 多建制質疑法官被指離題
賀知義任命通過 多建制質疑法官被指離題
二讀修例禁騷擾哺乳 曾國衞：任期內就新移民歧視問題定路向
二讀修例禁騷擾哺乳 曾國衞：任期內就新移民歧視問題定路向
綠置居賣剩14% 皆細單位
綠置居賣剩14% 皆細單位
監警報告：警員滋擾追求報案女子 檢視2209投訴 78項屬實逾半經質詢後修正
監警報告：警員滋擾追求報案女子 檢視2209投訴 78項屬實逾半經質詢後修正
626億追加撥款通過 審議不足半句鐘 警隊OT佔30億
626億追加撥款通過 審議不足半句鐘 警隊OT佔30億
赤柱地盤塌50呎長圍板 1死1傷
赤柱地盤塌50呎長圍板 1死1傷
前日被捕兩人保釋 好鄰舍斥政治打壓：毋懼對簿公堂
前日被捕兩人保釋 好鄰舍斥政治打壓：毋懼對簿公堂
港車經大橋北上無配額 限8座以下 車保研擴內地
港車經大橋北上無配額 限8座以下 車保研擴內地
稱包圍警總角色屬「積極參與」 高院拒周庭保釋 官：上訴無合理勝算
稱包圍警總角色屬「積極參與」 高院拒周庭保釋 官：上訴無合理勝算
警人牆阻攝囚車 毛孟靜批礙採訪
警人牆阻攝囚車 毛孟靜批礙採訪
巫堃泰議助擲膠杯襲警 認罪囚3周
巫堃泰議助擲膠杯襲警 認罪囚3周
男子涉藏雷射筆被捕多處傷 警：掙脫跌倒
男子涉藏雷射筆被捕多處傷 警：掙脫跌倒
青年涉舞鐵筆圖襲警 官：片只見有人揮警棍
青年涉舞鐵筆圖襲警 官：片只見有人揮警棍
撲跌追示威者警長 地盤工囚5周
撲跌追示威者警長 地盤工囚5周
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】立會研用Zoom開非正式會議 梁君彥：不需特權法保障
【Emily】立會研用Zoom開非正式會議 梁君彥：不需特權法保障
【Emily】申訪囚友再被拒 防疫原因 區議員：懲教講晒啦
【Emily】申訪囚友再被拒 防疫原因 區議員：懲教講晒啦
【Emily】最資深議助：公義遠離 唯有放手
【Emily】最資深議助：公義遠離 唯有放手
【Emily】立會外論時政 公民黨批亂凍戶口好兒戲
【Emily】立會外論時政 公民黨批亂凍戶口好兒戲
【Emily】設計穗禾苑怡和大廈 木下一獲建築師會金獎
【Emily】設計穗禾苑怡和大廈 木下一獲建築師會金獎
【Emily】建制用fb做嘅投票：99.4%人撐DQ違誓區議員
【Emily】建制用fb做嘅投票：99.4%人撐DQ違誓區議員