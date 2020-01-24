借AXA平台過橋 基金騙263人4.7億 涉淘空資產後清盤 警拘24人包括3主腦

事主多內地人 最多失2000萬

商罪科自2019年1月起接獲AXA安盛及多名事主報案，稱有詐騙集團利用AXA安盛的投連險平台，於2013年12月至2018年5月間，向263名投資者推銷有詐騙成分、名為「香港投資基金」的投資產品，致事主損失4.75億元。投資者中有251名內地人、10名港人及兩名馬來西亞人，他們是主婦、退休者及社會中高階層的人，損失20萬至2000萬元不等。

安盛三度聲明不涉基金管理

保險業監管局回應稱正密切關注事態發展。截至今年3月，局方共收到112宗相關投訴，正在跟進，並繼續與警方緊密聯繫，提供與案有關資訊和協助。證監會稱不評論個別案件。安盛昨日未有回應。翻查資料，安盛曾三度就事件發聲明，稱該基金與其保單掛鈎的客戶由獨立保險經紀Asia One代表，安盛沒提供任何意見，亦沒有牽涉該基金的管理。

警方經調查後，前日採取「峭峰」行動，以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢拘捕13男11女（28至64歲），包括3名主腦。據了解，涉事集團透過旗下名為Asia One宏亞的保險公司，利用AXA安盛的投連險投資平台Evolution詐騙投資者，當中宏亞母公司第一亞洲控股有限公司的持有人申焯栢、申偉基，以及其合作伙伴陸麗貞為被捕集團主腦，其中申偉基為本港執業律師。本報昨到訪申偉基位於尖沙嘴的律師行及宏亞的登記地址，均未有人回應。

凍結5000萬存款 3.7億物業

商罪科總督察馮培基稱，警方前日動員逾百探員搜查本港8間公司及22個住宅，包括一間持牌保險經紀公司、一間律師樓及兩間財務公司，拘捕案中24人。3名主腦分別為一名執業律師及兩名海外投資基金管理公司董事，另有11名任職同一保險公司的經紀。行動中警方檢獲160萬元現金、大批文件及電腦，凍結5000萬元存款及11個共值3.7億元的物業。

操控保險經紀公司招客

收錢後全轉走分毫未投資

商罪科督察方瀚豪稱，詐騙集團操控一間本地保險經紀公司，同時在背後操控一個於開曼群島成立的投資基金，自2013年底透過該保險公司，向263名投資者推銷一個聲稱跨國保險公司旗下的基金，博取信任後游說他們投資基金內一個投資連繫式保險，誘使其保費落入基金內。

該基金獲事主注資後，詐騙集團利用該批資金購買物業和贖回樓宇按揭、向內地中介分紅、運作自身的借貸生意及償還樓宇貸款，部分資金流入主腦及成員的銀行及證券戶口，分毫沒用於基金投資運作。

基金跌93%稱投資失利

詐騙集團其後透過不同方式淘空基金資產，如利用集團操控的另一間海外公司，於基金贖回期前夕發行約值1300萬元「可換股」票據，再透過人為操作換取基金名下價值2億元物業資產，包括一幢香港商廈，其他資產亦被轉移至一批與詐騙集團有關的海外上市公司。2018年7月，該基金價值大跌93%，至翌年2月於開曼群島申請清盤，當時基金名下已沒有任何資產，惟該基金向投資者及保險公司宣稱投資極高風險產品導致失利。

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