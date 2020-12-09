【Emily】周庭頻道膺YouTube新晉第一 今年十大熱門片 衛署教洗手居首

Channel 2月開始 逾33萬訂閱

周庭早前被控煽惑他人參與未經批准集結等罪，判囚10個月，佢個Channel今年2月先開，至今有超過33萬個訂閱。「十大新晉頻道」排名榜上仲有唔少時事評論頻道，例如建制派嘅工聯會「小花」陳穎欣、KOL100計劃嘅肥仔傑分別排第三同第四，國際關係學者沈旭暉、民主黨鄺俊宇、「燒山」蕭若元嘅Channel「memehongkong」，以及袁爸爸袁弓夷嘅Channel都有上榜。

「十大熱門影片」中，衛生署衛生防護中心示範點洗手嘅《防疫診症室—潔手篇》影片高踞榜首，其次係蘋果動新聞嘅直播報道《5.24反國安法大遊行》，之後就係香港電台嘅專題節目《鏗鏘集：7.21誰主真相》。周庭亦有片上榜，佢嘅《爆笑！藍絲有事嗎～藍YouTuber Reaction》排第7；其餘嘅仲有運動、娛樂類型影片上榜。