會計師會改選民主派5人全勝

佔理事會過半數議席

民主派：助推普選會長

會計師公會理事合共有21個常設席位（不包括增選理事），每名理事任期兩年，其中有6席屬政府委任，上屆會長亦為理事，餘下14席則以每年輪替選舉，即每次選出7個席位。過去理事會席位以建制派或保守陣營為主，但在反修例運動影響下，去年的會計師公會理事選舉中，民主派及改革派大勝，在7席中取得6席。

至於今年理事選舉有14人爭奪7席，其中來自民主派及改革派有5人參選，包括區紀倫、鄭皓朗、陳維漢、王榮熙及鄭中正；建制派有7名候選人參選。其餘兩人為中間派。

據公會昨日內部公布投票結果，5名民主派及改革派候選人全數當選，連同去年的6席，即民主派及改革派將過半數，佔理事會11席；建制派只有兩名現任副會長林智遠及方蘊萱當選，連任理事。至於新一任會長及副會長將於明日（10日）舉行的理事大會選出。民主派有機會在會長選舉中佔優。

去年當選理事、來自「民主進步會計師」的李淑儀表示，今次選舉結果有助推動公會落實會員一人一票選舉會長及副會長，形容是向有關目標再拉近一點，但由於要改變選舉方式須修改《專業會計師條例》（PAO），加上要諮詢會員有關選舉方式的細節，相信需時處理，但會積極朝目標進發。