研6年製探樣器登月 理大教授冀親睹月土返回

曾聯繫美俄蒐意見

「嫦娥五號」12月1日着陸月球後，翌日凌晨即鑽取採樣及封裝。容啟亮當晚沒睡覺， 一直看直播，目睹其團隊研發的採樣裝置嵌入月球土壤，採樣、封載。他和團隊用了逾6年，開發一套可在距離38萬公里外太空土地上自動運作的取樣裝置，「有和美國、俄羅斯聯繫，研究『月亮是如何』，最後綜合兩方面意見」，研製出分別專門採集黏土及鬆土的採樣器，並確保樣本尺寸合適、準確放入樣本罐及初級封裝裝置。約兩公斤的月土樣本現正隨飛行器飛返地球，預料12月中在內蒙古降落，容啓亮盼獲邀參觀，「希望有機會看到（月土樣本）」。

理大團隊2011年與中國空間技術研究院合作研製取樣裝置，2017年完成交付，因等候長征五號火箭，今年才升空。被問到多年來的挑戰，容啓亮說「每一步都是挑戰」，舉例採樣過程中有很多移動物品、採樣裝置又不能用潤滑劑、月樣多微塵……「都只是冰山一角」。面對月球的極端環境，包括因沒有大氣層而被太陽照射，地面氣溫逾100℃，採樣裝置的製造材料「表面處理要散熱、反光」。

理大工業中心副總監譚惠民說︰「零件非常複雜，他（容啓亮）的要求很高。」加上新冠疫情，容啟亮與國家隊的溝通需「全方位」︰網上、電話、傳真機也用到，幸問題一一攻克。容啟亮說，與其他國家合作的不同在於，「國內做航天項目的都是年輕人，有衝勁，他們不睡覺的」，結果「我們也不睡覺，變得年輕了」。

稱內地航天項目多年輕人

容啟亮：他們不睡我們也不睡

對於與國家隊合作，容啓亮認為既要做好自己，同事亦要「不停改變自己」，具備新思維，「想的東西要天天新穎」，且不能囿於僅與個別國家或地區合作，「多方合作才有新思維，擴闊科研眼界」。

研發因獲國家、理大資金支持而成功，容啟亮亦不忘為其他研發者發聲：「希望香港政府加大力度幫助我們，特別是前期研究、基礎研發。」

明報記者