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港聞二

爬繩梯墮3層 搭棚工命危

【明報專訊】一名搭棚工人昨早在大埔廣福坊一空置單位做維修工程，爬出窗外繩梯準備搭棚時懷疑跣腳，由6樓飛墮3樓簷篷，頭部重創昏迷送院，情况危殆。

29歲男傷者姓張，頭及盆骨受傷，由救護車送往威爾斯親王醫院搶救。事發昨早10時許，警方接報一名工人在廣福坊9號一單位工作，其間懷疑失足飛墮至3樓簷篷，傷重昏迷。現場消息稱，事發時張在6樓一個單位做維修工程，一隻手扶着窗邊爬出窗外繩梯準備搭棚。涉事工程昨首日施工。

意外後平台留有血漬，涉事繩梯掛在單位外，外牆亦見裝有數個「狗臂架」。從單位內可見，涉事繩梯只靠一支竹卡在窗邊。警員事後在單位及天台調查，勞工處亦派員到場了解，案件列作工業意外。

工權會：用繩梯前需勞工處許可

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，工人搭棚及拆棚時需爬出窗外鑽洞等，過往有工人會先在室內伸手出窗外釘裝「羊眼圈」，再將身上的安全帶掛在圈上，再爬出窗外鑽洞搭棚，以保安全。她說，使用繩梯前需由勞工處發出許可書，證明繩梯穩固才可使用，現時業界已較少使用繩梯搭棚。

工權會提醒僱主，做離地或高空工作前必須預先評估風險，並安排合適的防護措施如搭建安全穩固工作台，以及為工人提供個人防護裝備如安全帽、安全帶、獨立救生繩等，並監督工人使用，另呼籲工人若認為工作環境不安全，應立即停止工作。

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