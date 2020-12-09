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DR女醫生誤殺囚3年半 官考慮纏訟8年 減刑1年

【明報專訊】DR醫學美容集團8年前發生致命醫療事故，3名女顧客接受「細胞因子誘導殺手細胞」（CIK）注射療程後，一死兩重傷，其中一人需要截肢保命。負責施行療程的女醫生麥允齡事後被控一項誤殺罪，在首次審訊陪審團未能達成裁決後，案件於近月重審，早前被裁定誤殺罪成。高院法官昨日判刑時指出，女醫生沒向死者講解療程完整資訊，辜負了死者的信任，死者更因被告的疏忽而身亡，但考慮案件糾纏8年，被告經歷兩次審訊及對死傷者有歉意等，故減刑一年，判她入獄3年半。

被告麥允齡（現年39歲）被控於2012年10月10日，連同DR集團創辦人周向榮及實驗室技術員陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳（終年46歲）。這是繼同案DR創辦人周向榮遭入罪後，麥允齡成為第二名因醫療事故被裁誤殺罪成並遭判囚的註冊醫生。

醫學會會長蔡堅表示，法庭裁決後被告或面對醫委會紀律聆訊，最終有可能被除牌。他認為裁決可警惕從事醫學美容的醫生，「有啲唔應該做嘅嘢就唔好做啦」。

高院法官張慧玲判刑時指出，被告涉及的嚴重醫療疏忽與一般常見的不同，死者為一個健康的茶餐廳女東主，而非病人或康復者，事前已是DR顧客，信任被告，惟當日被告向死者講解療程時沒交代風險、療程只處臨牀階段等資訊，故認為死者若對療程有充分了解，很大可能不會接受療程。被告施行療程時也忽略查看回輸的血製品是否通過無菌測試，最終令死者受細菌感染，引發多重器官衰竭而亡。

官接納求情 信年資淺誤信僱主

張官接納辯方求情所指，被告與周向榮及陳冠忠的角色有很大分別，除了在3人中金錢利益最低，無證據顯示客人接受療程後她可獲額外分成，亦非如周向榮只關注療程的市場價值，或如陳冠忠牽涉處理相關受污染血製品，認為被告當時只是行醫年資尚淺，所施行的療程與她以往所做的相似，在對僱主周向榮忠誠而被誤導及過分信任他人下才誤判，盲目相信療程對健康的人有莫大益處。

官：被告患抑鬱 審訊過程見悔意

張官考慮被告因本案纏訟8年、經歷兩次審訊，可從中看到她有悔意，對3名死傷者有歉意；審訊時辯方未對案情有太大爭議，節省法庭時間，而被告早前就控罪元素上訴至終審法院的結果對她不利，審訊壓力更令她患上長期胃炎及抑鬱症，被定罪後前途盡失，更須面對多宗民事索償，決定額外減刑一年，最終判監3年半。

同案的周向榮和陳冠忠於3年前被裁定罪成，分別遭判囚12年和10年，他們已就案件上訴。

【案件編號：HCCC437/15】

相關字詞﹕高等法院 罪名成立 麥允齡 誤殺罪 DR美容誤殺案

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