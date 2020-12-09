民主派接連被捕 陳志全：趕盡殺絕

上月1日，陳志全涉內會衝突案，清早被6名警員上門拘捕，他稱是首次面對，「理論上懂得如何處理，但我那天都是迷迷惘惘，穿着內褲開門」。陳稱因事件留下陰影，現在每到周日都會特別敏感，「我平時不拉大閘，只關木門；現在我逢周六晚會把大閘拉上，（警方）按鈴開木門，都還有一道防線」。

回應近日民主派接連被捕，陳志全認為，就算民主派已經辭任立法會議員，政府「到時辰」便清算舊事，稱近日民主陣營有提高警覺。

民主黨林卓廷就說，「欲加之罪，何患無辭」，早已有準備，故上次被捕時，太太識得自動拿起手機，拍攝他被捕情况。他稱警方以他參與7．21暴動而拘捕的荒謬事情都可發生，自己再被捕也不為奇，分別只是倘再被捕會否遭扣押、不准保釋。

民主黨胡志偉昨涉七一遊行被捕，他稱一向有被捕的預算，目前不會特別準備，稱捍衛港人遊行集會的自由，屬《基本法》賦予的權利，「來到今時今日，政權再容不下，問題不在我身上」。

葛珮帆：民主派應一早被捕

民建聯葛珮帆則認為，無論什麼派別，只要違法便會被捕。她稱近日的拘捕相隔事件數月才發生，相信是太多案件積壓所致。回應民主派涉七一遊行被捕，葛認為證據確鑿，稱應該一早拘捕，她又稱法治最終能否彰顯在於法庭判決，認為不少市民對司法失去信心，希望本次案件能夠得到公平的審訊和裁決。