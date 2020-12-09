8民主派被捕 警指煽惑集結七一上街 涉案朱凱廸：政府營造寒蟬效應

8人案件將於12月17日下午在西九龍裁判法院提堂。

林鄭：支持民主非護身罩

特首林鄭月娥昨在行政會議前被問警方連續兩日拘捕參與遊行示威者，是否針對民主派。她稱，香港要撥亂反正、正本清源，「犯法就是犯法」，不能因某人被視支持民主，「就像有護身罩，政府、執法機構都不可以掂他們」，稱這不是法治社會的精神。

根據陳皓桓昨早facebook直播片段，警方上門拘捕時稱，陳皓桓在6月30日在終審法院外聯同胡志偉、東區區議員曾健成、徐子見及陳榮泰等人，煽惑他人明知而參與未經批准集結；另外兩條罪指陳皓桓7月1日在灣仔「舉行或組織未經批准集結」和「明知而參與未經批准集結」。上述5人同被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，胡志偉和徐子見亦被控「舉行或組織未經批准集結」和「明知而參與未經批准集結」。

陳皓桓引黃之鋒囚13月：

發起遊行者刑期參考

陳皓桓昨午獲保釋，他接受本報查詢時表示，警方向他展示6月30日和7月1日的片段為證據。他稱，早前因發起不同遊行，身負14條罪，認為「今日再發起遊行的人都非常大壓力」，因為警方「有得拉會盡量拉，想拉到啲人唔敢出來」，但他是民陣召集人，強調自己不會因此而退縮。

陳皓桓指出，前香港眾志秘書長黃之鋒早前因包圍警總案被控「組織未經批准集結」，法庭判監13個半月，這是發起遊行者要面對刑期的參考。

朱凱廸亦表示，黃之鋒包圍警總案，對反修例事件下的未經批准集結，在判刑上有參考作用，指如有人過去已被指參與多次遊行，「可能已被控告多次，每次坐半年已經可以好長」，但他稱有條件和機會會繼續參與。徐子見批評，警方秋後算帳，認為會令參與者有心理壓力。

曾健成：轉移抗疫無能視線

曾健成稱「現時每星期都拉人係製造寒蟬效應」，批評特首林鄭月娥以此轉移她抗疫無能的視線。胡志偉稱，以前政治人物會收到預約拘捕通知，「現在已沒有這支歌仔唱」，他無法猜測最近民主派頻繁被捕的原因，但稱目前當局的處事手法，顯示這已非他熟悉的香港，又指社會上遏抑情緒現時好普遍。

今年7月1日是國安法生效翌日，民陣七一遊行自2003年起首遭警方反對，陳皓桓、梁國雄、朱凱廸、胡志偉等人當時續以個人名義發起遊行，民主黨設多個籌款街站。