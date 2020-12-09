退休女警強吻青年非禮罪脫 襲擊罪成罰款

官：雙方敵對 無猥褻意圖

辯方求情稱，現年68歲的被告吳葉淑芬是退休女警長，其夫也是前警員，被告原是執法者，因本案被定罪已是最大懲罰。辯方稱被告當晚被多人包圍拍攝，在衝動下犯案，「通俗講句，大家都有唔着」。

裁判官劉淑嫻稱從片段可見，被告曾向事主說「做咩影我啫！」之後親吻事主嘴唇，由於事主供辭與片段一致，裁定事主作供誠實可靠。對於首項非禮罪，劉官說考慮到兩人是互不認識的敵對關係，加上被告一直投訴事主近距離拍攝，認為被告未必有猥褻意圖，裁定非禮罪不成立，但普通襲擊的交替控罪成立。至於其餘兩項普通襲擊罪，劉官認為被告向事主說「我再惜添啊！」導致事主受驚及退後，反映被告並非戲言，屬有意施襲，而被告明知拍打事主的手機會撞到其面頰，明顯罔顧事主憂慮，裁定兩罪成立。

對於被告如今罪成，其退休金會否受影響，警方回覆表示不評論個別案件，又指會於司法程序完成後，根據既定程序跟進。

【案件編號：WKCC4664/19】

（反修例風暴）