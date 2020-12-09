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港聞二

涉網上鼓吹殺警高層 保安被捕

【明報專訊】50歲男保安員本月初涉於facebook留言稱，如集結數十萬人衝入警察總部、殺害警隊高層，「佢地（哋）就不會有咁高氣焰」；警方經調查後，前日以涉嫌「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害而傷人」罪將他拘捕。警方稱相信被捕人已同時違反高等法院去年頒布針對警員「起底」的臨時禁制令。

涉煽惑傷人罪 違「起底」禁制令

警方表示，留意到一名男子本月初在facebook惡意發布針對警隊言論，鼓吹他人衝入警察總部及殺害警隊管理層。警方稱，言論於網上瘋傳及引起公眾關注，帖文數天後被刪除。警方經深入調查，前日在牛頭角以涉嫌煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害而傷人罪，拘捕任職保安的50歲男子，檢取兩部電話。

警方昨展示相關帖文，當中一則留言稱「如果能集結幾十萬人衝入警總，暫（斬）殺鄧××和幾個警察高層，佢地（哋）就不會有咁高氣焰了。唯一方法，以暴易暴」，其中××兩字被警方遮蓋。網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察范俊業稱，高院去年就對警務人員、特務警察及其家屬起底的行為頒發兩份臨時禁制令，由於涉案留言顯示了警員名稱，並與煽動暴力、威脅使用暴力有關，有理由相信被捕人已違反禁制令。被捕人昨仍被扣查。

翻查資料，32歲保險經紀去年11月反修例運動期間，以Telegram頻道「開掛之達人」管理員的身分，發布被指煽動仇恨及暴力的信息，涉嫌煽惑傷人及煽惑公眾妨擾被捕。另外，警方今年5月在灣仔、將軍澳及大埔拘捕3名男子，分別涉嫌煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害而傷人及煽惑他人襲擊警務人員罪，被捕人涉在不同社交平台煽惑他人使用武力及襲擊警務人員。

（反修例風暴）

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