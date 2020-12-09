港聞

港聞二

涉藏激光筆妨司法轉區院審 方仲賢保釋禁離港

【明報專訊】浸大學生會署理會長方仲賢於去年8月6日，在深水埗涉藏有10支又稱「觀星筆」的激光筆，被4名休班警拘捕，案件昨日在西九龍裁判法院提堂。方仲賢被控在公眾地方管有攻擊性武器、抗拒正在執行職務的警務人員、意圖妨礙司法公正罪名，暫毋須答辯，案件押後至本月29日再訊，以讓控方準備轉介至區域法院的審訊文件。方獲准以1萬元保釋，其間不准離港，須守宵禁令及每周到警署報到。

稱政府無心 永難修補撕裂

方仲賢在庭外向記者說，每天發生不公義的事變成香港人的日常，對於政府常說希望修補撕裂、要將香港變回以前的香港，他認為是永遠不可能。他說，若政府有心修補撕裂，就不會發生區議員、政治和社運人物的家人等被騷擾。他說自己一旦被判監，希望港人不要太難過，繼續堅持下去。

3項控罪指稱，被告方仲賢（22歲）於去年8月6日，在深水埗鴨寮街和桂林街一帶的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即10個能發出激射光束的裝置；並於同日晚上於桂林街135號地下7-11便利店外，抗拒在正當執行職務的警務人員，即警署警長52338。此外被告涉作出一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為，即被告於偵緝警員8702檢取其手提電話為證物作調查前，把手提電話重新設置。

據了解，休班警員曾向被告出示委任證，被告涉快跑逃走，最終被捕。被告送院驗傷時，懷疑自行保管手機，直至警方晚上檢取被告的手機，才發現有人以「重設」鍵删去電話內的資料。

【案件編號：WKCC4261/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕意圖妨礙司法公正 拒捕 在公眾地方管有攻擊性武器罪 深水埗 激光筆 方仲賢 浸大學生會 反修例運動

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