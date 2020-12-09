周梓樂案原擬與警同一法律代表 後發現不妥 消防需時覓律師准押後 官斥不負責任

官：搵律師好難咩？

死因庭上周五（4日）發現新閉路電視片段中，救護車A344停車時間與救護員早前口供不同，死因庭前日休庭一天，讓各方在周末及前天處理事務。代表警方的大律師熊健民稱，原本他會一併代表警方及消防處，惟前日下午發現「此安排不妥當，消防處需要獨立代表」，原因不便透露。消防區長張傲天說前日跟律政司開會，要多點時間安排。

官：律政司應考慮急切 拖延不理想

死因裁判官高偉雄聞言即斥責「唔可以畀無限時間你哋，無理由幾日都搵唔到，搵律師好難咩𠵱家？」他認為「律政司應要考慮這個研訊的急切性」，「唔可以搵邊個就邊個，我唔會批准」。裁判官更斥責消防處代表「呢個唔係一個負責任嘅陳辭」，隨即宣布休庭，讓消防處取指示。

張傲天其後向死因庭申請押後一周，以安排律師代表及查看案情資料。高偉雄認為研訊已展開三周，消防處用一周檢閱資料合理，故批准其申請，死因庭押後至下周一。他同時要求消防處律師代表周五（11日）下午4時前通知死因庭需否重召任何證人。

高偉雄表示，按現時進度，死因庭難以如期在本月18日完成。至於死因庭會在原定結束日子後繼續，抑或暫停一段日子再續，將於下周決定。他認為「隔一段時間陪審團對證供會忘記，對每一個參與者都不理想」。

周梓樂父親散庭後表示體諒消防處。被問到會否擔心死因庭被拖延，他說死因庭始終「是不開心的事，壓力好大」。至於裁判官表示將會播放新片段，他認為有新證供及影片可「令真相更接近」。

（死因研訊第16天）

（反修例風暴）