悔當日拒被告邀約 友人：或錯過最後求救信號

妻受打擊積蓄耗盡 被告父堅信子有病

被告父親、案發時任職菜販的吳先生表示，被告是獨子，性格內向，他因工作忙碌，很少理會兒子的事，不知道他跟死者拍拖。案發之後，其妻大受打擊，終日精神恍惚。他說，自己原打算在兒子畢業後兩三年退休，「點知搞單咁嘅事出嚟」，又說兒子「乜前途都冇晒啦」。

宣判前吳先生對裁決結果沒有太大信心，但他仍堅信兒子有病。他透露，案件雖有法援幫助，但高昂的律師費令他花盡積蓄，甚至欠債十幾萬元，他只期望案件完結後能重新找工作。

吳欣鍵的大學同窗曾昭銘早前出庭作供，散庭後向記者表示，從沒料到吳欣會牽涉謀殺案，事隔數日才從媒體報道知悉此事。曾昭銘說，吳事前向他說與女友鬧不快，亦提及大學迎新營及性愛片段等事件，他形容吳「好多情况下都想知女友的一舉一動」，令女方無所適從。

根據WhatsApp紀錄，吳欣鍵案發前多次約曾昭銘吃飯訴心事，但曾昭銘以「攰」、「唔知OT到幾點」為由拒絕。至事發當日下午2時、即吳購刀前一小時，他發信息邀約曾昭銘「今晚食唔食飯？」，但曾昭銘沒有即時回覆。曾昭銘說，自己從事測量業，因工作量大，一直無法赴約，「其實有少少後悔，我可能錯過了他最後的求救信號」。