巴士情殺案 工程師謀殺罪成候判 友：死者嬌小 難想像承受33刀

陪審團一致 官判囚終身前聽求情

被告吳欣鍵（現年25歲）被控於2017年9月16日謀殺李倩姮（終年20歲）。他早前以自己精神失常殺人，欲承認誤殺，不獲控方接受。陪審團昨宣布罪成一刻，被告在犯人欄表現冷靜；坐在公眾席上的被告父親在宣判時一直望向犯人欄，眼泛淚光，但被告沒有望過父親一眼。

被告聞判冷靜 沒望父一眼

自中二認識死者李倩姮的石尉琳在庭上形容，李樣貌娟好、性格隨和成熟，當朋友之間發生爭執，倩姮經常從中任「和事老」角色，更對自己的未來有理想和計劃。

李倩姮友人A（化名）向本報表示，倩姮在中學時個性乖巧，有時「驚驚青青」，Ａ得悉兇案後一度以為只是「撞名」，又形容當時很震驚痛心，難以想像倩姮嬌小的身軀如何承受33刀的傷害。A另透露，得悉倩姮父母對事件傷心欲絕，她和其他朋友曾打算透過倩姮母校致送花圈到靈堂，惟遭校方拒絕，認為學校有意低調處理事件。

據早前庭上作供，被告的大學朋友曾昭銘供稱，被告「冇邊段時間冇女朋友」，估計數目多達5至10個，他得知被告與死者的關係不穩。被告一名前女友作供稱，被告自尊心低但控制慾強，同時厭惡女性，曾揚言所有女人都是「妓女」和「公廁」。

控方案情指出，被告2016年透過交友程式認識死者後，兩人逐漸發展為情侶。被告大學畢業，任職見習工程師，同時李倩姮由副學士課程升讀護理系，當她打算參加大學迎新營時，被告欲阻止她不果。李及後提出分手，被告便威脅公開兩人的性愛片段。案發當日被告購買廚刀，尾隨死者登上118號城巴，在巴士上捅了她33刀，刀傷遍佈死者的胸腔及肋骨，被告最終自插多刀並從巴士上跳下。

被告自辯時稱「同佢（死者）一齊好似中六合彩頭獎」，故不欲對方參加迎新營，「驚佢唔要我」。死者提出分手後，他有感「都係嫌我配唔起佢啫」，曾打算自殺。精神科醫生報告稱，被告出身基層公屋家庭，而死者居於私樓，他因而自卑心作祟。報告亦指被告經常監控死者行蹤，推斷他患有強迫症及邊緣型人格疾患，但並非精神失常。

【案件編號：HCCC329/18】