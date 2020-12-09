巴士情殺案 工程師謀殺罪成候判 友：死者嬌小 難想像承受33刀

【明報專訊】年輕助理工程師疑因不滿升讀理大護理學士的女友參加大學迎新營並提出分手，購買廚刀尾隨對方乘搭巴士，在車上狂插女友33刀致死。他否認謀殺罪，在高等法院受審，陪審團昨日退庭商議近7小時後，一致裁定被告謀殺罪成。法官稱雖然會依例判處終身監禁，惟因辯方需時準備求情，以讓日後長期監禁刑罰覆核委員會作考慮，押後案件至不早於下月14日再訊。
陪審團一致 官判囚終身前聽求情
被告吳欣鍵（現年25歲）被控於2017年9月16日謀殺李倩姮（終年20歲）。他早前以自己精神失常殺人，欲承認誤殺，不獲控方接受。陪審團昨宣布罪成一刻，被告在犯人欄表現冷靜；坐在公眾席上的被告父親在宣判時一直望向犯人欄，眼泛淚光，但被告沒有望過父親一眼。
被告聞判冷靜 沒望父一眼
自中二認識死者李倩姮的石尉琳在庭上形容，李樣貌娟好、性格隨和成熟，當朋友之間發生爭執，倩姮經常從中任「和事老」角色，更對自己的未來有理想和計劃。
李倩姮友人A（化名）向本報表示，倩姮在中學時個性乖巧，有時「驚驚青青」，Ａ得悉兇案後一度以為只是「撞名」，又形容當時很震驚痛心，難以想像倩姮嬌小的身軀如何承受33刀的傷害。A另透露，得悉倩姮父母對事件傷心欲絕，她和其他朋友曾打算透過倩姮母校致送花圈到靈堂，惟遭校方拒絕，認為學校有意低調處理事件。
據早前庭上作供，被告的大學朋友曾昭銘供稱，被告「冇邊段時間冇女朋友」，估計數目多達5至10個，他得知被告與死者的關係不穩。被告一名前女友作供稱，被告自尊心低但控制慾強，同時厭惡女性，曾揚言所有女人都是「妓女」和「公廁」。
控方案情指出，被告2016年透過交友程式認識死者後，兩人逐漸發展為情侶。被告大學畢業，任職見習工程師，同時李倩姮由副學士課程升讀護理系，當她打算參加大學迎新營時，被告欲阻止她不果。李及後提出分手，被告便威脅公開兩人的性愛片段。案發當日被告購買廚刀，尾隨死者登上118號城巴，在巴士上捅了她33刀，刀傷遍佈死者的胸腔及肋骨，被告最終自插多刀並從巴士上跳下。
被告自辯時稱「同佢（死者）一齊好似中六合彩頭獎」，故不欲對方參加迎新營，「驚佢唔要我」。死者提出分手後，他有感「都係嫌我配唔起佢啫」，曾打算自殺。精神科醫生報告稱，被告出身基層公屋家庭，而死者居於私樓，他因而自卑心作祟。報告亦指被告經常監控死者行蹤，推斷他患有強迫症及邊緣型人格疾患，但並非精神失常。