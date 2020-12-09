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外交部召美駐華代辦 抗議制裁人大副委員長

【明報專訊】美國財政部前日實施制裁14名全國人大副委員長。外交部發言人華春瑩昨批評，美方嚴重違反國際關係基本準則、干涉中國內政，嚴重損害中美關係，強烈敦促立即撤銷，稱中方將堅決有力反制。外交部副部長鄭澤光昨召見美駐華臨時代辦，對制裁人大副委員長提出嚴正抗議、強烈譴責。全國人大常委譚耀宗表示無擔心會被制裁，稱有強大祖國後盾，批制裁無意義、無效果。

羅冠聰：制裁較昔狠辣 精準打擊中共高層

流亡海外的前香港眾志主席羅冠聰昨在facebook表示，名單上有14名副國級黨員被制裁，比以往更為狠辣。人大副委員長排首位的王晨更是中央政治局委員，他認為是精準打擊了掌有實權的中共黨高層。

港澳辦斥政治霸凌 特區政府促停干預

譚耀宗則稱，中共最高架構、決策的是政治局7名常委，他認為所謂制裁無意義和效果，若副委員長不受邀不會隨便外訪，在美國亦不會有戶口和生意。他認為，美國表面上想營造寒蟬效應，安慰支持美國的人。他估計，中方或因美國總統換人而克制，但中方既說反制，將「講得出一定做」。

港澳辦昨聲明批評美方制裁是「歇斯底里的政治霸凌」，並表示強烈憤慨和譴責；形容美國國務卿蓬佩奧「肆意上演最後的癲狂，搬石頭砸自己的腳」。特區政府聲明，指對不負責任行徑予以強烈譴責，並敦促美國政府立即停止干涉中國內部事務。

相關字詞﹕港澳辦 華春瑩 譚耀宗 美國制裁 中國外交部

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