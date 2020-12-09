美眾院通過庇護港人新案 立法須趕參院聖誕休會

眾院共和黨人：前眾志三子判囚 促使行動

眾院外交委員會首席共和黨人麥考爾稱，前眾志三子黃之鋒、周庭和林朗彥被判監，促使美方盡快行動。法案除為港人提供政治保護條款，還有因應特朗普政府不再認證香港有足夠高度自治，陸續撤銷部分和全部美國對香港的經貿特殊地位待遇。法案規定移民待遇上，未來5年仍會維持香港有別中國大陸的地位。

法案一大變數是如未能趕及參議院通過，就要等新一屆國會重啟立法程序。兩黨多名參議員對美國之音表示，雖時間緊迫，但他們願意全力支持法案。

羅冠聰在facebook表示，雖然法案未必趕及下周休會時獲參院通過，但仍不失為美國政界釋出對華的強硬訊號。

另外，歐盟外長會議昨舉行，外交事務及安全政策高級代表（相當於歐盟外長）博雷利稱，歐盟會繼續表達對香港「一國兩制」下高度自治的政治支持，如有必要會考慮措施應對。

被稱為「歐盟版馬格尼茨基法案」用以制裁侵犯人權者的法律體系昨生效，是繼美國、加拿大和英國後再有重要政治實體具備類似制裁工具，未來有可能適用於香港。澳洲已研究制訂類似法律，當地傳媒引述政府高層消息稱，預計明年立法，但要等跨黨派國會調查報告出爐。

（美國之音/悉尼先驅晨報）