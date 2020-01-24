屬免稅慈善機構 暫公開4眾籌822萬

根據公司註冊處資料，好鄰舍北區教會為無股本擔保公司，於2014年7月成立，並在2016年8月註冊為根據《稅務條例》第88條獲豁免繳稅的慈善機構。公司註冊處文件顯示，創辦人為陳凱興、黃慧恩、張廸文及張俊濠，現任董事為陳凱興妻子賴淑儀、廖文滔和梁經緯，陳凱興現為公司秘書。好鄰舍有兩會址，分別在粉嶺聯和墟及觀塘，上水新康街舊會址則現為宿舍。

幹事眾籌助貧青年 兩項目籌逾600萬

好鄰舍北區教會最近一份財務報表顯示，截至19年3月31日共收到55萬元捐款，該年度行政開支為35萬元，盈餘及儲備為31萬元。好鄰舍網頁另列出的4個眾籌項目，包括青少年醫肚計劃、青少年幹事計劃、第三波肺炎緊急住宿眾籌及無家者短期住宿計劃2020-2022眾籌。當中，青少年醫肚計劃及青少年幹事計劃分別籌得超過270萬元及330萬元，惟好鄰舍9月中時稱，青少年幹事眾籌仍欠約11萬元才能支付幹事的薪金至11月完約。教會網頁稱，最新財務報表明年才公布。