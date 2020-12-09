警搜好鄰舍 指瞞1800萬眾籌 拘兩女涉洗黑錢 凍5戶口2500萬

警指眾籌獲2700萬 好鄰舍公布籌890萬

根據好鄰舍北區教會網頁，該會分別公布4個眾籌項目的收支金額，4個項目共籌得821.6萬元（見表）。警方毒品調查科財富調查組署理高級警司鄒祥有稱，涉案教會自去年6月至今年9月在網上多次眾籌，警方發現有關戶口獲捐款2700萬元，較教會公布籌得的890萬元更多，警方稱教會涉嫌隱瞞1800萬元捐款，又指部分支出與聲稱目的不符。警方稱，前日去信銀行，要求凍結5個處理相關捐款的戶口，涉款2500萬元。

通緝集團董事公司秘書

公司註冊處文件顯示為陳凱興夫婦

警方稱昨日在粉嶺及沙田，拘捕兩名24歲及37歲女子，分別報稱該教會的前董事及現任職員，涉嫌欺詐及洗黑錢，其中前董事為戶口簽署人。警方又表示，涉案主腦即集團董事及公司秘書，已於今年10月中離港，兩人為夫婦，現正被通緝。

按公司註冊處文件，公司現任的董事包括陳凱興妻子賴淑儀；陳凱興現為公司的秘書。

好鄰舍北區教會在社交平台表示，昨午2時半，約10名警員手持搜查令，到該會觀塘教會，要求聯絡會堂主任及公司董事。至昨午5時許，警方到該會粉嶺教會搜查，其後再到好鄰舍的3間無家者宿舍搜查。

陳凱興拍片：一家五口處英國 無法返港

陳凱興昨在社交平台發短片回應，他與太太的匯豐戶口被「無辜的凍結」，他透露現時一家五口身在英國，包括一名7個月嬰孩，對日後生活感擔心。他稱，本與家人到英國「放安息假」，並研究在當地開設教會分會的可能，稱現時「被迫無法返香港」。本報嘗試聯絡陳凱興，截稿前未聯絡上。

教會：明顯的政治報復

匯豐：按警方指示 不能評論

好鄰舍北區教會周一晚發聲明，斥凍結戶口一事是「明顯的政治報復」，該會現為無家者提供30個免費宿位，稱凍結戶口會立即令無家者住宿服務終止。

匯豐發言人回應稱，是按警方指示、要求處理事件，稱不能評論相關帳戶事宜，表示無論在哪個市場營運，必須符合當地的法律法規。大律師何旳匡表示，若警方有足夠證據懷疑個別戶口款項涉及洗黑錢或屬於犯罪所得，即可書面通知銀行凍結有關戶口。何指出，銀行必須按警方指示凍結戶口，若銀行繼續容許涉案者處理戶口內的款項，銀行等同犯洗黑錢罪行。

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