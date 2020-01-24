【Emily】問政府「rule of law人哋點睇我哋？」 石禮謙：灣區係配合港發展 非救星

稱香港成功在幫國家吸世界投資

石禮謙認為，香港係國際城市，唔係一個普通嘅內地城市，更指「大灣區唔係本港救星，只係配合香港發展」，唔認為將所有香港青年送上大灣區就可以解決問題。佢話以前港商到內地發展「出糧畀人」，同𠵱家青年「收人工」係兩回事，關注港青嘅競爭力能唔能夠拍得住內地大學生，又強調香港嘅成功唔在於內地投資幾多錢嚟香港，「香港嘅成功，係點樣幫國家面對世界，吸收世界嘅投資」。許正宇回應話，香港係「優質藍籌股」，了解內地亦同國際接軌，「同內地聯通會令我哋更國際化」。

另一邊廂，教育局長楊潤雄噚日喺facebook發文，宣傳「內地高等教育展」，話近年有愈來愈多DSE學生選擇到內地升學，叫大家把握機會。中大亞太研究所就發表最近嘅民調，訪問703個18歲或以上市民，15.8%話如果有機會會去深圳居住，70.8%回答唔會。14.8%人表示如果有機會會去深圳工作，71.0%回答唔去。