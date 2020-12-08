【Emily】竹君再現記招 市民紛慰問 有專頁出帖批網民天真

【明報專訊】噚日傳媒報道衛生防護中心傳染病處主任張竹君嘅丈夫於周日因癌病逝世，連續兩日缺席4點半疫情記者會嘅張竹君噚日再次現身記招，大批網民不斷喺直播留言，加油聲此起彼落，大量慰問湧現：「張醫生，溫柔嫻淑，勤政愛民，香港人以你為榮」、「向張醫生致敬，保重，要照顧好自己」、「你是最值得敬重的公務員」，希望張醫生收到祝福。
不過，網上世界就如平行時空，另一邊廂，facebook專頁「家明」出帖，諷刺網民「同情一個為政權維穩，如同錄音機般嘅醫生，未免太天真」，又批評張竹君，當慶回歸群組大爆發時，有隱瞞參加者嘅活動係慶祝回歸之嫌。人稱「國師」嘅陳雲前日出帖，形容張醫生丈夫病逝係「好消息」，噚日再講話唔滿意佢帖文嘅黃絲同藍絲，可以投訴佢。
陳雲幸災樂禍 陳克勤：難聽過粗口
唔少人對此等言論睇唔過眼，民建聯陳克勤之後出帖鬧陳雲，「實在難以相信，有人嘅心腸可以如此歹毒，說話難聽過粗口」。亦有網民喺「家明」帖文留言，話「對一個失去親人的人說聲節哀順變都要諗咁多嘢？！」、「別總站在道德高地批判所有人」等。
記者問家事 張竹君無回應
噚日亦有記者喺會上問張竹君：「近日你缺席記者會要處理啲家事，市民都好關心你心情，唔知你介唔介意回應一下？」張醫生之後無特別回應，只繼續談疫情及防疫工作。