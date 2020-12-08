【Emily】竹君再現記招 市民紛慰問 有專頁出帖批網民天真

不過，網上世界就如平行時空，另一邊廂，facebook專頁「家明」出帖，諷刺網民「同情一個為政權維穩，如同錄音機般嘅醫生，未免太天真」，又批評張竹君，當慶回歸群組大爆發時，有隱瞞參加者嘅活動係慶祝回歸之嫌。人稱「國師」嘅陳雲前日出帖，形容張醫生丈夫病逝係「好消息」，噚日再講話唔滿意佢帖文嘅黃絲同藍絲，可以投訴佢。

陳雲幸災樂禍 陳克勤：難聽過粗口

唔少人對此等言論睇唔過眼，民建聯陳克勤之後出帖鬧陳雲，「實在難以相信，有人嘅心腸可以如此歹毒，說話難聽過粗口」。亦有網民喺「家明」帖文留言，話「對一個失去親人的人說聲節哀順變都要諗咁多嘢？！」、「別總站在道德高地批判所有人」等。

記者問家事 張竹君無回應

噚日亦有記者喺會上問張竹君：「近日你缺席記者會要處理啲家事，市民都好關心你心情，唔知你介唔介意回應一下？」張醫生之後無特別回應，只繼續談疫情及防疫工作。