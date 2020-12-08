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港聞
2020年12月8日星期二
港聞二
美制裁14人大副委員長 涉訂國安法 蓬佩奧批京掏空港立會 中方譴責干涉內政
戶口「涉挪款」再凍 許智峯：眾籌存律師樓從未轉走
許離港後稱「擴國際線」 李桂華：涉犯國安法
新冠重症趨年輕 6危殆者六旬以下 45歲伊院醫生病危 醫局：現流行的是「危險病毒株」
葵盛西邨增3確診 同層戶夤夜送檢疫
葵盛西未封區強檢 專家：時機已過
見確診者大增 有住戶三日驗兩次
防護中心4樓小爆發 染疫兼職隊目曾載確診者
沙田一田10人初確 涉多個專櫃 許樹昌：倘飛沫污染產品 恐顧客交叉感染
「指定酒店」逾百間報名 姚思榮：遠超政府「萬房」目標
10港鐵站派萬樣本包 領取者不知交何處
自願麵包減鈉計劃 擴至非預先包裝
過世病人胸口有刀 葛量洪醫院報警
港行政立法及人權高度自治否 將卸任英總領事：大問號
17歲女生認欲用酒精及醋傷警
大專生阻差辦公表證成立
稱夫墳被遷頻頻病 大婆告二奶 指對方擅築新墓 要求復原位賠償
被撞斃外籍單車男 區議員助尋海外親人
匯款生意轉介好友 中信經理涉食差價
收衫爭執講手 夫婦被捕
由最年輕議員到最資深議員 買不起的人，走過幫緊你30年
30年游說中央兩點，終失敗
父否認為罰妻子焗死女嬰
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【明報專訊】（請看附圖）
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