港聞

港聞二

30年游說中央兩點，終失敗

【明報專訊】涂謹申回歸前已任立法局議員，自言見證一國兩制開始和結束。《港區國安法》生效後，涂認為香港已進入「軍管、戒嚴」時代，不欲勉勵他人前路依然光明，稱「這是最worst（壞）的時間」。但他鼓勵港人不要灰心，「留住條命，互相照應」，認為自由、民主的價值長存，「任何獨裁的政權都不會永遠，我看不到，就由我兒子看」。

批政府做事沒底線 林鄭「千古罪人」

涂謹申認為，港區國安法導致他與政府的關係正式破裂，涂批評政府做事沒底線，面對移民潮，他認為政府「不是旨在人，而是錢」，料當局日後或會以金融安全為由，阻撓資金外流，「如果幾十萬人（移民），賣掉幾十萬層樓，還有股票，各個人都拿走100多萬，（政府或會說）就別讓他跑掉」。

涂謹申曾接觸歷屆特首，他形容首任董建華是「大好人」，與中央高層「老友」，加上當時回歸不久，一國兩制順利推行；曾蔭權行事似公務員，不涉太多政治事件；梁振英則有「鬥爭格」，率先挑起港獨話題。至於現任特首林鄭月娥，涂批評她為「中國歷史上的千古罪人，害到北京雞毛鴨血」，稱反修例風波破壞中國與國際社會的關係，認為中央不會讓林太連任。

涂謹申說，用了30年游說中央在港的「中間人」兩點：一、港人不支持港獨，只想選擇能治理好香港的首長；二、應落實普選特首，民選特首無法掀起港獨。他慨嘆至今始終無法成功，「內地還是害怕，我都不知道怕什麼」。

（專訪涂謹申）

相關字詞﹕移民 林鄭月娥 港區國安法 涂謹申

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